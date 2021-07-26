Giresunspor savunmasına Arjantin'den takviye

En son Arjantin'in Club Atletico Lanus takımında forma giyen 27 yaşındaki Kolombiyalı Alexis Perez ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

SÜPER Lig ekiplerinden Giresunspor , Arjantin 'in Club Atletico Lanus takımında forma giyen Kolombiyalı Alexis Perez ile sözleşme imzaladı.

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