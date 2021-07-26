Giresunspor savunmasına Arjantin'den takviye

SÜPER Lig ekiplerinden Giresunspor, Arjantin'in Club Atletico Lanus takımında forma giyen Kolombiyalı Alexis Perez ile sözleşme imzaladı.Yeşil beyazlı yönetimin her konuda anlaşma sağladığı Kolombiyalı stoper Perez, Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Eğitim Merkezi'ndeki kampa katılarak çalışmalara başladı.
En son Arjantin'in Club Atletico Lanus takımında forma giyen 27 yaşındaki Kolombiyalı Alexis Perez ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Kaynak: DHA
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