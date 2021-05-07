Giresunspor taraftarları Süper Lig heyecanı yaşıyor - Son Dakika

Giresunspor taraftarları Süper Lig heyecanı yaşıyor

07.05.2021 11:43

TFF 1. Lig'de sezon boyunca zirve mücadelesi vererek Süper Lig biletini son maça bırakan GZT Giresunspor'un taraftarları, 44 yıllık özlemin son bulmasını heyecanla bekliyor.

TFF 1. Lig'de sezon boyunca zirve mücadelesi vererek Süper Lig biletini son maça bırakan GZT Giresunspor'un taraftarları, 44 yıllık özlemin son bulmasını heyecanla bekliyor.

Bu sezon istikrarlı bir grafik sergileyen yeşil beyazlı takımın aldığı sonuçlar il genelinde tüm taraftarlarda heyecan oluşturdu. Şehir merkezi ve ilçelerde cadde ve sokaklar GZT Giresunspor bayraklarıyla donatıldı.

GZT Giresunspor'un ligin son haftasına 67 puanla ikinci sırada girmesi, taraftarların heyecanlarını doruk noktaya taşıdı.

GZT Giresunspor, Tuzlaspor karşılaşmasından galip ayrılması durumunda, aynı puana sahip lider Adana Demirspor ve üçüncü sıradaki

Samsunspor'un sonuçlarına bakmaksızın Süper Lig'e çıkacak. Taraftarlar da gözünü Tuzlaspor ile 9 Mayıs Pazar günü oynanacak son maça çevirdi.

Taraftarlardan Üzeyir Gündoğan, AA muhabirine, şu an kendisi için zamanın durduğunu belirterek, çok heyecanlı olduğunu söyledi.

Tamamen maç saatini beklediğini aktaran Gündoğan, "Ben kendimi bildim bileli Giresunspor taraftarıyım. Şu an sosyal medya hesaplarımı bile kapattım, o kadar heyecan var, 44 yıllık bir özlem. İnşallah bu sene 44 yılık hasretin biteceğine inanıyorum. Tersi bir durumu düşünemiyorum, öyle olursa hayata küseriz herhalde." dedi.

Gündoğan, her zaman GZT Giresunspor'un yanında olduklarını dile getirerek, Süper Lig'i çok özlediklerini, bu özlemin artık son bulması gerektiğini kaydetti.

Şehir bayraklarla donatıldı

Taraftarlardan Bülent Güngör ise şehir olarak Süper Lig yoluna baş koyduklarını ifade ederek, "Şu anda şehrin her yeri bayraklarla dolu. İnanıyoruz, son bir maçımız kaldı. Buralara çok çileler çekerek geldik, başarılı ve başarısız sonuçlar aldık ama buraya kadar geldik, bu işin sonu da mutlu, huzurlu bir şekilde bitecektir." diye konuştu.

Volkan Türkyılmaz da 44 yılın çok uzun bir süre olduğuna işaret ederek, Süper Lig maçlarını şehirde hatırlayan çok az insan olduğunu söyledi.

Süper Lig için son bir 90 dakika kaldığını dile getiren Türkyılmaz, "İnşallah başarılı olup bu kadar mücadeleden sonra Süper Lig'e çıkacağımıza inanıyorum. Bu şehir için her şey güzel olacak, ayrı bir hava katacak. Stadımız da yeni yapıldı çok güzel, her şeyiyle Süper Lig'e hazırız." ifadelerini kullandı.

Mustafa Çalcalı, şehirde büyük bir heyecan olduğunu vurgulayarak, bu heyecanın hafta son sonu Süper Lig ile sonuçlanacağına inandıklarını belirtti.

Giresunspor taraftarları Süper Lig heyecanı yaşıyor
Giresunspor taraftarları Süper Lig heyecanı yaşıyor
Giresunspor taraftarları Süper Lig heyecanı yaşıyor
Giresunspor taraftarları Süper Lig heyecanı yaşıyor

Spor Toto Süper Lig, Futbol Federasyonu, Giresunspor, Samsunspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Giresunspor taraftarları Süper Lig heyecanı yaşıyor - Son Dakika Spor


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