Giresunspor Tehlikeli Bölgeden Uzaklaşma Peşinde

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un teknik direktörü Kemal Kılıç, daha az hata yapan takımın ligde kalacağını söyledi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un teknik direktörü Kemal Kılıç, daha az hata yapan takımın ligde kalacağını söyledi.



Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, milli maç için verilen arayı çok iyi değerlendirdiklerini belirtti.



Tehlikeli bölgeden tamamen uzaklaşmak için seri galibiyetler almaları gerektiğini vurgulayan Kılıç, "Maç sayısı artık tek haneli rakamlara kadar düştü. Doğal olarak ligin boyu da kısaldı. Galibiyetler alıp hem rahatlamak hem de üst sıralara doğru tırmanmak istiyoruz." dedi.



Kılıç, şu an düşme hattının üzerinde olmalarına rağmen hala tehlikeyi sıcak bir şekilde hissettiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Kümede kalmak için biz daha önce 39-40 puan hesaplaması yapmıştık ama şimdi geldiğimiz noktada öyle gibi görünmüyor. Daha az hata yapan takım ligdeki yaşantısına devam edecektir. Aşağıdaki takımlara baktığınız zaman birbirine çok benzer bir fikstür yapıları var. Hepsi ilk altı ya da direkt çıkma hesapları yapan takımlarla karşılaşacaklar. Kalan maçlarımızdan en yüksek puanları hanemize yazdırarak Giresunspor olarak ligi en iyi yerde tamamlamak istiyoruz."



Kemal Kılıç, 3 Nisan Çarşamba günü deplasmanda oynayacakları Balıkesirspor Baltok maçından da galibiyetle ayrılmak istediklerini sözlerine ekledi.

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