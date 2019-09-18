Son Dakika Haberleri: Giresunspor, teknik direktör Hakan Kutlu ile anlaştı
Son Dakika Spor Haber

Giresunspor, teknik direktör Hakan Kutlu ile anlaştı

24 dakika önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor teknik direktör Hakan Kutlu ile anlaştı.

Giresunspor, teknik direktör Hakan Kutlu ile anlaştı, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor teknik direktör Hakan Kutlu ile anlaştı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Hakan Kutlu ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandığı bildirildi.

Giresunspor, teknik direktör Erkan Sözeri ile dün karşılıklı olarak yollarını ayırmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Hakan Kutlu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe, Alanyaspor maçı için TFF'ye itirazını yaptı
Ahmet Ağaoğlu: "TFF'yi uyardık" Bir grup Club Brugge taraftarı Galatasaray tribününe girmeye çalıştı! Abdurrahim Albayrak'tan Mbaye Diagne açıklaması!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 23:25:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Giresunspor, teknik direktör Hakan Kutlu ile anlaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]