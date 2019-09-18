Giresunspor, teknik direktör Hakan Kutlu ile anlaştı
24 dakika önce
TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor teknik direktör Hakan Kutlu ile anlaştı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:00 Kaynak: AA
TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor teknik direktör Hakan Kutlu ile anlaştı.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Hakan Kutlu ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandığı bildirildi.
Giresunspor, teknik direktör Erkan Sözeri ile dün karşılıklı olarak yollarını ayırmıştı.
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