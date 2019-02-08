Giresunspor, Teknik Direktör Kemal Kılıç ile Anlaştı
1 saat önce
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, teknik direktör Kemal Kılıç ile prensipte anlaştı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor
, teknik direktör Kemal Kılıç
ile prensipte anlaştı.
Kulüp başkanı Sacit Ali Eren
, yaptığı yazılı açıklamada, teknik direktör Kemal Kılıç ile prensipte anlaşmaya vardıklarını belirtti.
Eren, Kemal Kılıç ile yarın tesislerde düzenlenecek törende sözleşme imzalanacağını kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:23 Kaynak: AA
Giresunspor, Teknik Direktör Kemal Kılıç ile El Sıkıştı
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