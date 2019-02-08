Son Dakika Haberleri: Giresunspor, Teknik Direktör Kemal Kılıç ile Anlaştı

Giresunspor, Teknik Direktör Kemal Kılıç ile Anlaştı

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, teknik direktör Kemal Kılıç ile prensipte anlaştı.

Giresunspor, Teknik Direktör Kemal Kılıç ile Anlaştı, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, teknik direktör Kemal Kılıç ile prensipte anlaştı.

Kulüp başkanı Sacit Ali Eren, yaptığı yazılı açıklamada, teknik direktör Kemal Kılıç ile prensipte anlaşmaya vardıklarını belirtti.

Eren, Kemal Kılıç ile yarın tesislerde düzenlenecek törende sözleşme imzalanacağını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:23 Kaynak: AA

Giresunspor, Kemal Kılıç, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Giresunspor, Teknik Direktör Kemal Kılıç ile El Sıkıştı Çin Ekibi Beijing Gouan, Gary Medel İçin 10 Milyon Euroyu Gözden Çıkarttı

Martin Caceres'in, Juventus İçin Japonya'dan Gelen Teklifi Reddettiği Ortaya Çıktı Kayserispor-Fenerbahçe Maçının VAR Hakemi Barış Şimşek Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 17:57:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Giresunspor, Teknik Direktör Kemal Kılıç ile Anlaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]