Son Dakika Haberleri: Giresunspor, Teknik Direktör Kemal Kılıç ile Anlaştı

Giresunspor, Teknik Direktör Kemal Kılıç ile Anlaştı

1 saat önce

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Giresunspor'un teknik direktör Kemal Kılıç ile prensipte anlaştığı bildirildi.

Giresunspor, Teknik Direktör Kemal Kılıç ile Anlaştı, System.String[]
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Giresunspor'un teknik direktör Kemal Kılıç ile prensipte anlaştığı bildirildi.

Yeşil beyazlıların kulüp başkanı Sacit Ali Eren yaptığı açıklamada, Ümit Özat'ın görevden ayrılmasının ardından bazı teknik direktörlerle görüşmeler yaptıklarını belirtti. Eren, yapılan görüşmelerin ardından teknik direktör Kemal Kılıç ile prensipte anlaşmaya vardıklarını kaydetti.

Başkan Eren, Kemal Kılıç ile yarın tesislerde düzenlenecek törende resmi sözleşme imzalayacaklarını ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:25 Kaynak: DHA

Giresunspor, Kemal Kılıç, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Giresunspor, Teknik Direktör Kemal Kılıç ile El Sıkıştı Martin Caceres'in, Juventus İçin Japonya'dan Gelen Teklifi Reddettiği Ortaya Çıktı

Kayserispor-Fenerbahçe Maçının VAR Hakemi Barış Şimşek Oldu Nantes, 9 Numarayı Emekli Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 17:56:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Giresunspor, Teknik Direktör Kemal Kılıç ile Anlaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]