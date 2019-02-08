Giresunspor, Teknik Direktör Kemal Kılıç ile Anlaştı
1 saat önce
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Giresunspor'un teknik direktör Kemal Kılıç ile prensipte anlaştığı bildirildi.
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Giresunspor
'un teknik direktör Kemal Kılıç
ile prensipte anlaştığı bildirildi.
Yeşil beyazlıların kulüp başkanı Sacit Ali Eren
yaptığı açıklamada, Ümit Özat
'ın görevden ayrılmasının ardından bazı teknik direktörlerle görüşmeler yaptıklarını belirtti. Eren, yapılan görüşmelerin ardından teknik direktör Kemal Kılıç ile prensipte anlaşmaya vardıklarını kaydetti.
Başkan Eren, Kemal Kılıç ile yarın tesislerde düzenlenecek törende resmi sözleşme imzalayacaklarını ifade etti.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:25 Kaynak: DHA
Giresunspor, Teknik Direktör Kemal Kılıç ile El Sıkıştı
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