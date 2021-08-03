Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş: "Güçlü, sahada mücadele eden, dinamik bir takım olacağız"

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, "Güçlü, sahada mücadele eden, dinamik bir takım olacağız." dedi.

Keleş, yeşil-beyazlı ekibin Giresunspor Tesisleri'ndeki antrenmanından önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bir aylık Erzurum kampını geride bıraktıklarını, takımı mental ve fiziksel olarak lige hazırladıklarını söyledi.

Yaptıkları transferlere değinen Keleş, şunları kaydetti:

"Yaş sınırını düşürmek için uğraştık, tabii tecrübeli oyuncular da aramızda olacak. Alternatifli bir kadro kurmaya çalışıyoruz. Güçlü, sahada mücadele eden, dinamik bir takım olacağız. Kamp süresi boyunca aramıza katılan 8 oyuncu oldu, 3'ü yerli, 5 de yabancı. Bu arada 3 yabancı oyuncumuz daha gelecek, 3-4 oyuncuyla transferi kapatırız diye düşünüyorum. Tam takım halinde yaklaşık 15 günümüz var, bu süre boyunca Galatasaray maçına en iyi şekilde hazırlanacağız ve taraftarımızı mahcup etmeyeceğiz."

"Üç yeni oyuncuyla anlaştık, onlar da katılacak"

Hakan Keleş, transferde ince eleyip sık dokuduklarını dile getirerek, "Ofansif oyuncularda biraz problem oldu, transfer yapmak kolay değil, zorlanıyoruz. Çoğu transfer bozuluyor, son dakikalarda sorunlar çıkıyor. Ön tarafta biraz sıkıntılar çektik transfer yapmakta ama 3 yeni oyuncuyla anlaştık, onlar da katılacak." diye konuştu.

Bir basın mensubunun Daniel Tan Barlaser'in transfer gündemlerinde olup olmadığıyla ilgili sorusuna Keleş, "Barlaser istediğimiz oyunculardan biri, inşallah gerçekleşir, istiyoruz. Bu arada tabii ki bazı kriterler var federasyonun belirlediği, 6 genç oyuncu 2'si 1997'li, onlara uygun oyunculardan biri. Zor ama istediğimiz bir transfer." cevabını verdi.

Bu hafta içerisinde yeni transferlerin de takıma katılmasıyla ligin ilk maçına hazır olacaklarına inandığını aktaran Keleş, "Bizim gibi taraftarımız da eminim ki ligin ilk maçı olan Galatasaray karşılaşmasını sabırsızlıkla bekliyor. Giresun halkı için çok önemli, seneler sonra maç olacak. Tahmin ediyorum ki tribünler belirlendiği şekilde dolacaktır, bize tam destek vereceklerdir." ifadelerini kullandı.

Keleş, Galatasaray'ın ligin en iyi takımlarından biri olduğuna işaret ederek, "Sezona da erken başladılar, Avrupa kupalarında maçlar oynuyorlar, fakat uzun bir yoldan gelecekler, biz bunu avantaja çevirmeye çalışacağız. Seyirci ve saha avantajımızla, iyi bir oyunla hak ettiğimiz puan veya puanları almak için uğraşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaptan Eren Tozlu: "Lige iyi bir giriş yapmak istiyoruz."

Takım kaptanı Eren Tozlu ise Süper Lig'deki ilk maç için taraftarın, tüm camianın 44 yıllık bir özlemi olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Biz de sabırsızlıkla bekliyoruz. Galatasaray, zor bir rakip, Türkiye'nin en güçlü takımlarından biri ama biz de kendi sahamızda oynayacağız. Yılların vermiş olduğu bir heyecan var, az sayıda da olsa taraftar da girebiliyor. Uzun zaman sonra inşallah taraftarımızla buluşacağız. İyi bir şekilde hazırlanıp, taraftarımızı da arkamıza alıp lige iyi bir giriş yapmak istiyoruz."

Öte yandan, yeşil-beyazlı takım, yeni sezon hazırlıklarını Giresunspor Tesisleri'nde teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde yaptığı antrenmanla sürdürdü.