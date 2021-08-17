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Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş'in hedefi dinamik ve coşkulu bir ekip Açıklaması - Son Dakika

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş'in hedefi dinamik ve coşkulu bir ekip Açıklaması

17.08.2021 22:08
Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş'in hedefi dinamik ve coşkulu bir ekip Açıklaması, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, coşkulu ve dinamik bir takım olmayı hedeflediklerini bildirdi.

Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, coşkulu ve dinamik bir takım olmayı hedeflediklerini bildirdi.

Hakan Keleş, Giresunspor tesislerindeki antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Galatasaray maçında iyi mücadele ettiklerini söyledi.

Takım oyununun günden güne düzeldiğini ifade eden Keleş, "Eksiklerimiz de tamamlandığında iyi bir takım olacağız. Coşkulu, dinamik bir takım olmaya çalışıyoruz. Galatasaray maçında iyi bir görüntü verdik. Oyundan memnunum ancak sonuçtan hoşnut değilim." diye konuştu.

Keleş, önlerinde Kasımpaşa maçı olduğuna işaret ederek, "Zor bir maç olacak. İki, üç transferimiz daha geliyor, onlarla beraber Galatasaray maçındaki mağlubiyetimizi telafi etmek istiyoruz. Umarım deplasmandan iyi bir sonuçla döneriz." değerlendirmesinde bulundu.

Ofansif bölgede eksikliklerinin olduğunu aktaran Keleş, şunları kaydetti:

"İki kenar oyuncusuyla anlaşacağız, bir de acil sol bek ihtiyacımız var. Onlar geldikten sonra tam kadro olmuş oluruz, transferi bitirmiş oluruz. Emre Taşdemir'i istiyoruz, ilgilendik ama kulüp olarak biraz sıkıntılar vardı. Onlar da çözülüyor herhalde. Büyük bir ihtimalle bir kaç gün içerisinde aramıza katılır diye düşünüyorum."

Kaleci Okan: "Giresun'u en iyi şekilde ligde temsil etmek istiyoruz"

Kaleci Okan Kocuk ise yeni kurulan bir takım olduklarına işaret ederek, "Benim gibi bir çok arkadaş takıma yeni katıldı, bu sezon tabii ki ligde kalıcı olmak istiyoruz. Giresunspor 44 yıl sonra Süper Lig'e çıktı, önemli olan ligde kalıcı olmak." dedi.

26 yaşındaki genç kaleci şöyle devam etti:

"İnşallah bu sezon benim için de, takım için de çok iyi şekilde geçer. Ben takım arkadaşlarımla birlikte elimden gelenin en iyisini vermeye çalışacağım, onlar da bana çok yardımcı oluyorlar. Hep birlikte inşallah bu sezon çok iyi performans gösterip Giresun'u en iyi şekilde ligde temsil etmek istiyoruz. Tabii ki Fatih hocama dün maç sonu hakkımda söyledikleri için teşekkür ediyorum. Burada iyi bir performans sergileyip Galatasaray'a daha güçlü bir şekilde dönmek istiyorum."

Sağ bek oyuncusu Hayrullah Bilazer de her futbolcunun hayalinin Süper Lig'de oynamak olduğunu ifade ederek, "Bana da Allah bu sene nasip etti. Dünkü maçta mevkimde olmasa da elimden geleni yapmaya çalıştım. Hedefim Süper Lig'de uzun yıllar kalıcı olmak." diye konuştu.

Öte yandan yeşil-beyazlılar teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı.

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş'in hedefi dinamik ve coşkulu bir ekip Açıklaması
Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş'in hedefi dinamik ve coşkulu bir ekip Açıklaması
Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş'in hedefi dinamik ve coşkulu bir ekip Açıklaması
Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş'in hedefi dinamik ve coşkulu bir ekip Açıklaması
Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş'in hedefi dinamik ve coşkulu bir ekip Açıklaması

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Giresunspor, Hakan Keleş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş'in hedefi dinamik ve coşkulu bir ekip Açıklaması - Son Dakika Spor


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