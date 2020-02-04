Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu Açıklaması

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, "Bizim öncelikli hedefimiz ilk altıya girmekti. Bunu ne kadar kısa bir süre içerisinde başarabilirsek, ilk iki hedefinin peşinden de koşabiliriz" dedi.



TFF 1. Lig'in 21. haftasında evinde karşılaşacağı İstanbulspor hazırlıklarına bugün tesislerinde gerçekleştirdiği antrenmanla başlayan yeşil-beyazlı ekip, kondisyon ağırlıklı, kısa pas, şut ve ikili mücadele çalışmaları yaptı. Antrenman sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Teknik Direktörü Hakan Kutlu, açıklamalarda bulundu. Önceliklerinin ilk altı içine girerek ilk ikiyi kovalamak olduğunu belirten Kutlu, "Ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yaptık ancak bunun sinyallerini ilk devrenin sonlarına doğru vermiştik. Antalya kampında daha iyi çalışarak ligin ikinci yarısının daha farklı olacağını söylemiştik. Gerçekten de öyle. İkinci yarının ilk üç maçında yedi puan almayı başardık. Bunu çok zorlu takımlar karşısında aldık. Bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Bizim öncelikli hedefimiz ilk altıya girmekti, bunu ne kadar kısa bir süre içerisinde başarabilirsek, ilk iki hedefinin peşinden de koşabiliriz. Bu hafta İstanbulspor ile çok önemli bir maça çıkacağız. Hatayspor maçında olduğu gibi iyi hazırlanıp, iyi konsantre olup bu maçı geçmemiz lazım. Kendi sahamızda iyi sonuçlar alıyoruz. Bu maçı aldığımızda ilk hedefimiz olan ilk altının içerisinde yerleşeceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



"Milinkoviç takımla idmana başladı"



Milinkoviç'in sağlık durumu ile ilgili bilgi veren Kutlu, "Antalya'da kampında Milinkoviç'in bir sakatlığı oluşmuştu. O günden bu yana kendi çalışmıştı ancak takım idmanına artık başladı. Bu haftaki performansına bakıp onu öyle değerlendireceğiz. O da bizim için çok değerli oyuncu. Bu hafta oynayamayacak olan Landel ve Del Valle de öyle ama yerlerine oynayacak oyuncularımızda onların eksikliğini hissettirmeyeceklerdir" şeklinde konuştu.



"Bazen bazı uyuşmazlıklar olabiliyor"



Kutlu, bir gazetecinin 'sezon öncesi yapılan Erzurum kampının takımı kötü etkilediğini düşünüyor musunuz' sorusuna ise, "Sezon başında neler yaşandı bilemiyoruz. Biz beşinci hafta göreve geldik ve bu süreçten sonra takımımızın durumuyla daha fazla ilgilendik. Neler eksik yapılmış onların üzerinde durmaya çalıştık. Bizden önce takımın başında değerli bir hoca vardı. Ben bir yanlışın olacağını düşünmüyorum ama bazen bazı uyuşmazlıklar olabileceğini düşünüyorum" yanıtını verdi.



Kutlu son olarak taraftarlara da seslenerek, onlardan güç aldıklarını dile getirdi. - GİRESUN