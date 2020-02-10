Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu: "3 puanı alacağımıza inanıyorum" - Son Dakika
Son Dakika Spor Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu: '3 puanı alacağımıza inanıyorum' - Son Dakika Spor

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu: "3 puanı alacağımıza inanıyorum"

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 22'nci haftasında 16 Şubat Pazar günü deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Kutlu, 3 puan alacaklarına inandığını söyledi.

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu:

TFF 1. Lig'in 22'nci haftasında 16 Şubat Pazar günü deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Kutlu, 3 puan alacaklarına inandığını söyledi.

Kutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta sonu kendi sahalarında oynadıkları İstanbulspor karşılaşmasının, 34'üncü dakikada kar yağışı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini anımsattı.

Bu maçı geride bıraktıklarını ve hafta sonu İstanbul deplasmanında oynayacakları Fatih Karagümrük karşılaşmasına odaklandıklarını ifade eden Kutlu, 3 puan parolasıyla hazırlıklarını sürdürdüklerini belirtti.

Kutlu, antrenman sahasının karla kaplı olmasından dolayı yarın İstanbul'a gideceklerini ve hazırlıklarını orada sürdüreceklerini kaydederek, "Fatih Karagümrük de bu ligin iyi takımlarından biri. Bu nedenle zor bir 90 dakika oynanacak. Üst sıralardan kopmama adına mutlak kazanmamız gereken bir maç. Son ana kadar mücadele ederek hedefimiz olan 3 puanı alacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, Hakan Kutlu, Giresunspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 03:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Eski Fenerbahçeli futbolcu Orhan Şam kariyerini noktaladı
IFAB, Göztepe-Beşiktaş maçında kural hatası yapıldığını TFF'ye iletti Lazio, Vedat Muriç'e kancayı taktı Müge Boz'dan tacizle suçlanan eşine destek: Her durumda yanındayım

Son Dakika Haberleri
21:43 Gökçen Paprika, cesur kıyafetiyle Merve Özbey'in düğününe damga vurdu
21:14 Engin Altan Düzyatan, farkındalık için çektiği belgeselde çöp topladı
20:48 Dilan Deniz Çiçek'ten çok konuşulan sosyal medya eleştrisi: Akıl sağlığına zarar verir
20:30 Usta yönetmen Martin Scorsesse Oscar Ödülleri'nde uyuyakaldı
20:03 Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la olan ilişkisini itiraf etti: Her şey gördüğünüz gibi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 21:54:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu: "3 puanı alacağımıza inanıyorum" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]