Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu: "Belki de Hatayspor karşılaşması sezonun maçı olacak" - Son Dakika
Son Dakika Spor Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu: 'Belki de Hatayspor karşılaşması sezonun maçı olacak' - Son Dakika Spor

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu: "Belki de Hatayspor karşılaşması sezonun maçı olacak"

6 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Kutlu, "Galibiyetlerimizi devam ettirmemiz lazım, özellikle bu hafta belki de Hatayspor karşılaşması sezonun maçı olacak.

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu:

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Kutlu, "Galibiyetlerimizi devam ettirmemiz lazım, özellikle bu hafta belki de Hatayspor karşılaşması sezonun maçı olacak." dedi.

Kutlu, kulüp tesislerindeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, iki haftadır iyi futbol oynayıp iyi skorlar aldıklarını söyledi.

Antalya kampında iyi hazırlandıklarını belirten Kutlu, "Bunun üzerine çok önemli iki maç kazandık ama şimdi çok daha önemli, çok zor bir maça gideceğiz. Lig lideri ile oynayacağız, uzun zamandır iyi oynayıp kazanan bir takım." diye konuştu.

Hakan Kutlu, oyuncularının gösterdiği performanstan memnun olduğunu aktararak, "Bu işe artık kalben inandıkların görüyorum. İnşallah Hatayspor maçından da iyi mücadele edip iyi oyun ortaya koyup istediğimiz sonuçla döneceğimizi düşünüyorum. Galibiyetlerimizi devam ettirmemiz lazım, özellikle bu hafta belki de Hatayspor karşılaşması sezonun maçı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Ligde takımlar arasında performans farklılıklarının olabileceğini anlatan Kutlu, şunları kaydetti:

"Oyuncularda ve takımlarda düşüşler yaşanabiliyor. Ligde inşallah ilk 6'ya giren takımlardan biri de biz oluruz. Bu haftaki sonuçların da çoğu bize yaradı. Bu hafta kazanmamız ve takip ettiğimiz takımların puan kaybetmesi bizim açımızdan iyi oldu."

Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Hakan Kutlu, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:58 Kaynak: AA
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