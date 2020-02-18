Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu: "Rakip ayırt etmeksizin hedefe ilerleyeceğiz" - Son Dakika
Son Dakika Spor Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu: 'Rakip ayırt etmeksizin hedefe ilerleyeceğiz' - Son Dakika Spor

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu: "Rakip ayırt etmeksizin hedefe ilerleyeceğiz"

7 saat önce

TFF 1. Lig'in 23. haftasında Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u ağırlayacak Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Kutlu, zorlu bir maçın kendilerini beklediğini söyledi.

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu:

TFF 1. Lig'in 23. haftasında Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u ağırlayacak Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Kutlu, zorlu bir maçın kendilerini beklediğini söyledi.

Giresunspor Tesisleri'ndeki antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hakan Kutlu, göreve geldiklerinden bu yana takımı ligde ilk 6 içerisine sokmak için var güçleriyle çalıştıklarını ifade etti.

Ekol Hastanesi Balıkesirspor ile oynayacakları maça değinen Kutlu, "Değişik, tehlikeli bir takım. Deplasmanda Cesar Grup Ümraniyespor'u 3 golle mağlup etmiş, iyi futbol ortaya koymuşlardı. Bu ligde her maç çok önemli. Hele hele bu haftalardan sonra tüm takımlar için her maç çok önemli. Rakip ayırt etmeksizin hedefe ilerleyeceğiz. Ancak zor bir maç bizi bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Geride kalan hafta Fatih Karagümrük'e rakip sahada 2-1 kaybettiklerini hatırlatan Kutlu, sahada 10 kişi kalmalarına rağmen üst düzey bir performans sergilediklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Rakibe, attıkları ikinci gol hariç, pozisyon imkanı vermedik. Bunun yanında hem 10 kişiyle attığımız gol vardı hem de net olmasa bile rakip kalede 1-2 pozisyonla tehlikeli olmuştuk. Bu tip mağlubiyetler olur. Biz son 14 haftada 2 yenilgi almışız. Bir tanesi Büyükşehir Belediye Erzurumspor, bir tanesi de Fatih Karagümrük karşısında. Bu iki maçta da eksik kalmışız ve iki hakem faciası başımıza gelmiş. Özellikle son maçımızda verilen penaltı, bizim adımıza ve hakem adına çok talihsiz bir karar."

Öte yandan, yeşil-beyazlı takım, 23 Şubat Pazar günü sahasında oynayacağı Ekol Hastanesi Balıkesirspor maçının hazırlıklarına, yaptığı antrenmanla başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Giresunspor, Hakan Kutlu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 05:06 Kaynak: AA
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