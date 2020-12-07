Giresunspor Teknik Direktörü Keleş: "Daha iyi yerlere gelecek kalitede bir takımız"

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, "Şuan ligde 20 puanla 6. sırada yer alıyoruz. Daha iyi yerlere gelecek kalitede bir takımız." dedi.

Keleş, yaptığı açıklamada, Eskişehirspor maçında alınan galibiyetin takıma büyük moral verdiğini söyledi.

Hem moral, hem de teknik olarak kendilerini hazır hissettiklerini ifade eden Keleş, "Eskişehir maçından aldığımız 3 puan bize çok iyi geldi. Şuan ligde 20 puanla 6. sırada yer alıyoruz. Daha iyi yerlere gelecek kalitede bir takımız." diye konuştu.

Keleş, ligin 13. haftasında 9 Aralık Çarşamba günü deplasmanda karşılaşacakları rakipleri Ankara Keçiörengücü'nün lig lideri önemli bir takım olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu maç için gerekli tüm hazırlıklarımızı yaptık, buradan da 3 puanla dönmek istiyoruz. Belki hep bunu söylüyoruz ancak yinelemek istiyorum, zor bir süreçten geçiyoruz. Takımımız yoğun bir tempoda aralıksız mücadele veriyor. 3 günde bir maç yapıyoruz. Bundan sonraki süreçte daha çok çalışarak ve istediğimiz sonuçları elde ederek hedeflediğimiz yere, Süper Lig'e çıkacağız."

Takım kaptanı Eren Tozlu ise Ankara Keçiörengücü maçından alınacak 3 puanın çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Bütün takım bu maça odaklandık. Eskişehirspor maçında aldığımız galibiyet takıma moral oldu. Oynayacağımız Keçiörengücü maçında da iyi bir sonuç ortaya koyarak taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. Bunu sonuna kadar hak ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Yeşil- beyazlı ekip, Ankara Keçiörengücü ile oynayacağı karşılaşma için bugün 15.00'da havayolu ile Ankara'ya gidecek. Karşılaşma öncesi Ankara'da kampa girecek olan Giresunspor, burada gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.