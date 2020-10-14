Giresunspor Teknik Direktörü Keleş: Hedeflediğimiz üst lige çıkmak istiyoruz - Son Dakika

Giresunspor Teknik Direktörü Keleş: Hedeflediğimiz üst lige çıkmak istiyoruz

14.10.2020 14:12
Giresunspor Teknik Direktörü Keleş: Hedeflediğimiz üst lige çıkmak istiyoruz, System.String[]

TFF 1'inci Lig takımlarından Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, "Bizim için her maç zor. Fakat biz günden güne gelişen oyunumuzla kadro kalitemizle hedeflediğimiz bir üst lige çıkmak istiyoruz" dedi.

TFF 1'inci Lig takımlarından Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, "Bizim için her maç zor. Fakat biz günden güne gelişen oyunumuzla kadro kalitemizle hedeflediğimiz bir üst lige çıkmak istiyoruz" dedi.

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, hafta sonu deplasmanda oynayacakları Ankaraspor maçının hazırlıklarını sürdürdüklerini ifade ederek, uyum sürecini de atlatmaya çalıştıklarını kaydetti. Sezona 17 transfer yapıp yeni bir kadroyla girdiklerini dile getiren Keleş, "Lige iyi başlayamadık ancak son iki maçta galip gelerek moral depoladık. Milli maç arasında da Rizespor ile bir maç yaptık ve oynamayan oyuncularımız ve az süre alan oyuncularımıza şans verdik. Şimdi önümüzde Ankaraspor maçı var ona hazırlanıyoruz. Lig tabi uzun bir maraton her maç bizim için zor. Ankaraspor da transferi açtı. Bizim için her maç zor. Fakat biz günden güne gelişen oyunumuzla kadro kalitemizle hedeflediğimiz bir üst lige çıkmak istiyoruz. Bunun için uğraşıyoruz, inşallah başarıları oluruz" diye konuştu.

Keleş, yeni bir takım oldukları için oyuncular arasındaki uyum sorununun da yavaş yavaş atlatıldığını belirterek, "Birbirini tanımayan oyuncular ile yabancı oyuncularımız var. Uzun bir maraton var, o süreç içerisinde onu da atlatacağımızı düşünüyorum" ifadesinde bulundu.İlk yarı için bir hedeflerinin olmadığını, asıl hedeflerinin lig sonunda olduğuna da değinen Keleş, şöyle devam etti: "Her maç galibiyet için oynuyoruz, her maç üç puan bekliyoruz ama sonuç bizi nereye getirir duruma göre bakacağız. Şu anda ilk yarıda bir puan hedefimiz yok ama her maça üç puan için çıkacağız ve lig sonunda asıl hedefimize ulaşmak istiyoruz."

Yaşanan pandemi süreci nedeniyle maçların seyircisiz oluşundan zarar gördüklerini de aktaran Keleş, "Onlar gibi biz de taraftarımızı özledik. Ligde şu an iç saha diye bir şey kalmadı, herkes deplasmanda gibi oynuyor. Bunun için de güzel ve rekabetli maçlar çıkıyor. Fakat biz bundan çok zarar gördük. İnşallah bir an önce seyircimize kavuşuruz. Yakında localar açılıyormuş.  Şu dönemi atlatırsak güzel maçlar seyrettireceğimizi düşünüyorum" dedi.


Giresunspor Teknik Direktörü Keleş: Hedeflediğimiz üst lige çıkmak istiyoruz
Giresunspor Teknik Direktörü Keleş: Hedeflediğimiz üst lige çıkmak istiyoruz
Giresunspor Teknik Direktörü Keleş: Hedeflediğimiz üst lige çıkmak istiyoruz

Türkiye Futbol Federasyonu, Hakan Keleş, Giresunspor, Maç, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Giresunspor Teknik Direktörü Keleş: Hedeflediğimiz üst lige çıkmak istiyoruz - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "AYM'nin yapısı değişecek mi?" sorusuna tek kelimelik yanıt: İnşallah Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğal gaz müjdesi: Cumartesi günü yeni rezerv miktarını açıklayacağız Koronavirüse yakalanan doktor "Çember daralıyor" diyerek uyardı: Beni bu kadar sarsan bir hastalık olmadı Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünde yeni gelişme! Olay günü evin orada araca binen kişi Ümitcan Uygun çıktı Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Rusya hiçbir zaman Türkiye Moskova'nın stratejik ortağıdır demedi Büyük Birlik Partisi'nde Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlunu delege yapmadılar Kurumsal hatları kullanarak, yabancı uyruklu şahısları 3 milyon TL dolandıran çete çökertildi Avukat koca, karısının kendisini terk edip cinci hocaya kaçmasına isyan etti: Anormal münasebeti acı ile görmekteyim
Tanık gösterdiği evli kadın sevgilisi çıktı, adliyede ortalık bir anda karıştı Tanık gösterdiği evli kadın sevgilisi çıktı, adliyede ortalık bir anda karıştı         
13:55
Son Dakika: Doların yükselişi durdurulamıyor! Tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü Son Dakika: Doların yükselişi durdurulamıyor! Tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü         
13:25
Müge Anlı, Kadir Şeker'e verilen cezaya Ümitcan Uygun'a atıfta bulunarak tepki gösterdi Müge Anlı, Kadir Şeker'e verilen cezaya Ümitcan Uygun'a atıfta bulunarak tepki gösterdi         
12:24
Son Dakika! Anayasa Mahkemesi'nden 'Işıklar' paylaşımı açıklaması: Şahsi paylaşım kurumsal görüşü yansıtmaz Son Dakika! Anayasa Mahkemesi'nden 'Işıklar' paylaşımı açıklaması: Şahsi paylaşım kurumsal görüşü yansıtmaz         
12:16
''Merhaba Covid-19, ya sen beni yeneceksin, ya ben seni'' paylaşımı yapan şahıs, koronavirüsle mücadelesinde yenik düştü ''Merhaba Covid-19, ya sen beni yeneceksin, ya ben seni'' paylaşımı yapan şahıs, koronavirüsle mücadelesinde yenik düştü         
11:50
12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü "Üzgünüm" oldu         
11:21
Rapçi Cardi B, Instagram'dan yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı Rapçi Cardi B, Instagram'dan yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı         
11:11
'Alıcı' çekirdekleriyle tüketen 5 kişi hastanelik oldu 'Alıcı' çekirdekleriyle tüketen 5 kişi hastanelik oldu         
10:37
Şarkıcı Ceylan, son imajıyla Şükran Ovalı'ya benzetildi Şarkıcı Ceylan, son imajıyla Şükran Ovalı'ya benzetildi         
10:04
Öğretmen dizisi için, Balat'taki bir okula yapılan korkutucu dekor tepki çekiyor Öğretmen dizisi için, Balat'taki bir okula yapılan korkutucu dekor tepki çekiyor         
09:51
Tek kadın üye, 572 erkek üyeden oluşan derneğin 3 dönemdir başkanlığını yapıyor Tek kadın üye, 572 erkek üyeden oluşan derneğin 3 dönemdir başkanlığını yapıyor         
09:39
Lüks aracıyla görüntülenen Murat Ceylan'ın talihsiz bagaj kazası Lüks aracıyla görüntülenen Murat Ceylan'ın talihsiz bagaj kazası         
09:37
Malını mülkünü 3 oğluna veren baba şimdi zor durumda: Kirasını alıp, bana bakmıyorlar Malını mülkünü 3 oğluna veren baba şimdi zor durumda: Kirasını alıp, bana bakmıyorlar         
09:01
22 yaşındaki genç salıncak demirine asılı halde bulundu, ayaklarındaki detay kafa karıştırdı 22 yaşındaki genç salıncak demirine asılı halde bulundu, ayaklarındaki detay kafa karıştırdı         
02:32
Yılın aşk bombası patladı! Didem Soydan yeni sevgilisiyle ilk kez kameralara yakalandı Yılın aşk bombası patladı! Didem Soydan yeni sevgilisiyle ilk kez kameralara yakalandı         
22:44
'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu 'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu         
18:56
e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek         
17:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2020 14:22:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Giresunspor Teknik Direktörü Keleş: Hedeflediğimiz üst lige çıkmak istiyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei