Giresunspor Teknik Direktörü Kutlu: "Akhisarspor'u yenerek yeniden çıkışa geçeceğiz" - Son Dakika
Son Dakika Spor Giresunspor Teknik Direktörü Kutlu: 'Akhisarspor'u yenerek yeniden çıkışa geçeceğiz' - Son Dakika Spor

Giresunspor Teknik Direktörü Kutlu: "Akhisarspor'u yenerek yeniden çıkışa geçeceğiz"

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 24'üncü haftasında 26 Şubat Çarşamba günü deplasmanda Akhisarspor'a konuk olacak Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Kutlu, rakiplerini yenerek yeniden çıkışa geçeceklerine inandığını söyledi.

Giresunspor Teknik Direktörü Kutlu:

TFF 1. Lig'in 24'üncü haftasında 26 Şubat Çarşamba günü deplasmanda Akhisarspor'a konuk olacak Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Kutlu, rakiplerini yenerek yeniden çıkışa geçeceklerine inandığını söyledi.

Kutlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dün sahalarında, seyircileri önünde ağırladıkları Ekol Hastanesi Balıkesirspor'a 3-0 mağlup olduklarını anımsattı.

Hiç beklemedikleri bir mağlubiyet yaşadıklarını belirten Kutlu, şöyle devam etti:

"Mağlubiyetten öte ortaya koymuş olduğumuz oyun da çok kötüydü gerçekten. Biz göreve geldiğimiz günden itibaren oyuncularımızın büyük bir özveriyle yapmış oldukları bir çıkış vardı. Ama bu maçta hem oyun motivasyonu hem oyun içerisinde ortaya konan futbol hem de sonuç açısından çok kötü bir günümüzdeydik."

Kutlu, yakaladıkları çıkışın ardından Ekol Hastanesi Balıkesirspor karşılaşmasındaki gibi düşüşler yaşanabileceğini ifade ederek, bu maçı unutarak Akhisarspor ile oynayacakları 90 dakikaya odaklandıklarını aktardı.

Balıkesir temsilcisi önünde alınan mağlubiyeti, Akhisarspor'u yenerek telafi etmek istediklerini kaydeden Kutlu, "İnancımızı ve isteğimizi ortaya koyarsak kazanacağımızı düşünüyoruz. Ahisarspor'u yenerek ligde yeniden çıkışa geçeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Çarşamba, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fatih Terim: Bu galibiyet, normal bir 3 puandan fazlası
Son dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi Kevin N'Koudou: "Trabzonspor maçından sonra 2 gün uyumadım" Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Rıdvan Dilmen'in Sörloth ile ilgili söylediği sözlere yanıt verdi

Son Dakika Haberleri
21:42 Biricik Suden'in fotoğrafını kendisine aitmiş gibi paylaşan Harika Avcı, sosyal medyanın diline düştü
21:41 Ünlü çiftten alkışlanacak hareket
20:30 Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu
20:10 Can Yaman İtalya'da canlı yayına çıktı, programın reytingleri rekor kırdı
19:40 Setlere yeniden dönen Arda hatalarından pişman oldu: Artık eskisi gibi olacağım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 22:41:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Giresunspor Teknik Direktörü Kutlu: "Akhisarspor'u yenerek yeniden çıkışa geçeceğiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]