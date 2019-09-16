Son Dakika Haberleri: Giresunspor Teknik Direktörü Sözeri'den istifa kararı
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Giresunspor Teknik Direktörü Sözeri'den istifa kararı

55 dakika önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, "Giresunspor'a nasıl çok zor dönemde katkı sunduysam, şimdi de maddi, manevi hiçbir beklentim olmadan bırakarak katkı sunmak istiyorum.

Giresunspor Teknik Direktörü Sözeri'den istifa kararı, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, "Giresunspor'a nasıl çok zor dönemde katkı sunduysam, şimdi de maddi, manevi hiçbir beklentim olmadan bırakarak katkı sunmak istiyorum." dedi.

Sözeri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün deplasmanda oynanan ve 2-1 kaybedilen İstanbulspor karşılaşması sonrası istifa konusunda kulüp başkanı Sacit Ali Eren ile görüştüğünü söyledi.

Başkan Eren'e takıma vereceği bir şey kalmadığına inandığını söylediğini ve yönetim kurulu toplantısı yapmaları isteğini ilettiğini belirten Sözeri, yönetimin kararını beklediğini aktardı.

Sözeri, yönetimin kararı olumsuz olsa dahi kendilerini ikna edeceğini kaydederek, "Bu takımla dokumuz, enerjimiz tutmadı. O yüzden Giresunspor'a nasıl çok zor dönemde katkı sunduysam, şimdi de maddi, manevi hiçbir beklentim olmadan bırakarak katkı sunmak istiyorum. Onun için de yarın Giresun'a gelip istifamı vereceğim." diye konuştu.

Giresunspor, ligde geride kalan 4 maçta bir beraberlik alırken, sahadan 3 kez mağlubiyetle ayrıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 02:15 Kaynak: AA
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