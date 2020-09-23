Giresunspor transfere noktayı koydu

TFF 1. Lig takımlarından Giresunspor'da Basın Sözcüsü Ferhat Karademir, olağanüstü bir gelişme olmadığı sürece transferi tamamladıklarını belirtti. Karademir ayrıca hafta sonu kendilerini zorlu bir Bursaspor karşılaşmasının beklediğini de söyledi.

Giresunspor Basın Sözcüsü Ferhat Karademir, düzenlediği basın toplantısında, Traore'yi kadrolarına kattıktan sonra transferi yeterli gördüklerini dile getirdi. Karademir, hafta sonu deplasmanda Bursaspor ile oynanacakları karşılaşmayı da değerlendirdi.

Basın Sözcüsü Karademir, "Transfer konusunda çalışmaları tamamladık ama yine de ihtiyaç duyulması halinde transfer yapabiliriz diye açık kapı bırakabiliriz. Son yaptığımız transfer Abdou Razack Traore ile takımı yeterli görüyoruz. Hafta sonu deplasmanda oynayacağımız Bursaspor karşılaşmasını değerlendirmek gerekirse zorlu ve tehlikeli bir mücadele olacak. Bursaspor transfer tahtasını açamadı, transfer yapamadı ama birlikte oynamaya alışmış genç oyuncularıyla sahaya çıkıyor. Bizim hazırlık sürecimiz 15 ise Bursaspor'un hazırlık süreci iki ay. İyi hazırlanmış, birbirine uyum sağlamış, kondisyonu iyi bir takım var. Biz ise kongre süreci ve transfer süreci nedeniyle daha yeni kadroyu oluşturduk. Kampa katılamayan oyuncularımız dahi oldu. Giresunspor'un uyum süreci ve kondisyon tutması biraz zaman alacak. Ancak bu durumun milli maç arasından sonra toparlanacağını düşünüyorum. Buna rağmen Bursaspor karşılaşmasında en iyi şekilde oynayıp geleceğiz ama kolay bir maç olmamasına rağmen hedefimiz yine de 3 puan olacaktır" dedi.

"Bu sezon hedefimiz finansal sorunlara kalıcı çözüm bulmak"

Giresunspor'un bu sezon hedefinin şampiyonluktan ziyade finansal sorunlarına kalıcı çözüm bulmak olduğunu da ifade eden Karademir, "Bu sezon hedefimiz şampiyonluktan ziyade ekonomik olarak şampiyon olmaya çalışıyoruz. Bu sezon finansal olarak rahatlatıp ondan sonra önümüze bakmaya çalışıyoruz ama yine de yarıştan kopacak değiliz. Kurduğumuz takım da zaten otoritelerden takdir topluyor. Bu sezon ligden düşmemeye oynayacağımız söylenirken, kurduğumuz takım daha fazlası için umut verdi. Biz yönetim olarak kağıt üzerinde en iyi takımı kurduk, bundan sonrası teknik kadro ve futbolcularımızdadır. Bunun için de birkaç haftalık zamana ihtiyacı vardır" açıklamasında bulundu - GİRESUN