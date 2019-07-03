Son Dakika Haberleri: Giresunspor, Uğur Akdemir'i kadrosuna kattı
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Giresunspor, Uğur Akdemir'i kadrosuna kattı

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, stoper Uğur Akdemir'i 1 yıllık anlaşma sağlayarak kadrosuna kattı.

Giresunspor, Uğur Akdemir'i kadrosuna kattı, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, stoper Uğur Akdemir'i 1 yıllık anlaşma sağlayarak kadrosuna kattı.

Giresunspor, yeni sezon öncesi transferlerine devam ediyor. Yeşil-beyazlılar son olarak tecrübeli stoper Uğur Akdemir ile 1 yıllık anlaşmaya vararak, renklerine bağladı. Giresunspor'dan yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz Galatasaray'da futbol yaşantısına başlayan ve sırasıyla Gazişehir FK; Orduspor, Çaykur Rizespor, Diyarbakırspor, Kartalspor, Sivasspor, Balıkesirspor, Adana Demirspor, Eskişehirspor, Boluspor ve son olarak Afjet Afyonspor formasını giyen deneyimli savunma oyuncusu Uğur Akdemir ile 1 yıllık anlaşmaya vardı. Uğur Akdemir, Başkanımız Sacit Ali Eren'in de hazır bulunduğu görüşmede kendisini 1 yıllığına takımımıza bağlayan sözleşmeyi imzaladı" denildi.

Kulüp Başkanı Sacit Ali Eren, Teknik Direktör Erkan Sözeri'nin raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, "Uğur Akdemir ile yaptığımız anlaşma her iki tarafa da hayırlı olsun" şeklinde konuştu. - GİRESUN
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:30 Kaynak: İHA
Uğur Akdemir, Giresunspor, Spor
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