Son Dakika Haberleri: Giresunspor, Uğur Akdemir ile anlaştı
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Giresunspor, Uğur Akdemir ile anlaştı

2 gün önce

Spor Toto Birinci Lig takımlarından Giresunspor, Uğur Akdemir ile anlaşmaya vardı.

Giresunspor, Uğur Akdemir ile anlaştı, System.String[]
Spor Toto Birinci Lig takımlarından Giresunspor, Uğur Akdemir ile anlaşmaya vardı.
Yeşil beyazlıların kulüp başkanı Sacit Ali Eren, Uğur Akdemir ile yaptığı görüşmenin sonunda oyuncuyla bir yıllık anlaşma sağlandığını belirtti. Başkan Eren, teknik direktör Erkan Sözeri'nin raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, "Defansımıza bir takviye daha yaptık. Uğur Akdemir ile yaptığımız anlaşma her iki tarafa da hayırlı olsun" dedi.
Galatasaray'da futbol yaşantısına başlayan ve sırasıyla, Gazişehir Gaziantep FK, Orduspor, Çaykur Rizespor, Diyarbakırspor, Kartalspor, Sivasspor, Balıkesirspor, Adana Demirspor, Eskişehirspor, Boluspor ve son olarak Afjet Afyonspor formasını giyen Uğur Akdemir sağ bek ve stoper mevkilerinde oynuyor.


Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 06:05 Kaynak: DHA
Uğur Akdemir, Giresunspor, Spor
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