Giresunspor, Uğur Arslan Kuru ile Yollarını Ayırdı
38 dakika önce
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor kanat oyuncusu Uğur Arslan Kuru ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ağırdı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor
kanat oyuncusu Uğur Arslan
Kuru ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ağırdı. Konuya ilişkin açıklama yapan Giresunspor Kulüp Başkanı Sacit Ali Eren
, "Oyuncularımızdan uğur Arslan Kuru ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Kendisine Giresunspor'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz" dedi.
(Resul Yanbul/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 07:46 Kaynak: İHA
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