Son Dakika Haberleri: Giresunspor, Uğur Arslan Kuru ile Yollarını Ayırdı

Giresunspor, Uğur Arslan Kuru ile Yollarını Ayırdı

38 dakika önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor kanat oyuncusu Uğur Arslan Kuru ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ağırdı.

Giresunspor, Uğur Arslan Kuru ile Yollarını Ayırdı, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor kanat oyuncusu Uğur Arslan Kuru ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ağırdı. Konuya ilişkin açıklama yapan Giresunspor Kulüp Başkanı Sacit Ali Eren, "Oyuncularımızdan uğur Arslan Kuru ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Kendisine Giresunspor'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz" dedi.

(Resul Yanbul/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 07:46 Kaynak: İHA

Uğur Arslan, Giresunspor, Güncel
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