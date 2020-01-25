Giresunspor - Ümraniyespor maçının ardından - Son Dakika
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Giresunspor - Ümraniyespor maçının ardından

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 19. haftasında Giresunspor sahasında CG Ümraniyespor'u mağlup etti.

Giresunspor - Ümraniyespor maçının ardından, System.String[]

TFF 1. Lig'in 19. haftasında Giresunspor sahasında CG Ümraniyespor'u mağlup etti. Maçın ardından her iki takımın teknik direktörü değerlendirmelerde bulundu.


Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, "Göreve geldiğimiz günde play-off ile aramızı ne kadar kapatırsak ikinci yarının o kadar iyi olacağını söylemiştik. İkinci yarı zorlu fikstürle başladık avantaja çevirdik, Menemeni dışarıda Ümraniye'yi içeride yendik. Zorlu fikstürü avantaja çevirmiş görünüyoruz. Maçın ilk yarısında hem oyun olarak hem skor olarak iyi bir oyun ortaya koyduk, arzu istek iyiydi" dedi.


"İkinci yarı skoru korumak telaşı olsa gerek oyunu biraz tuttuk" diyen Kutlu, "Rakibe pozisyonlar verdik, bizim de girdiğimiz vardı değerlendiremediğimiz ama bugün kazanmak önemliydi, Hatay maçı önemli, bu maçın ikinci yarısında yaptığımız hataları ikinci yarı yapmayıp oradan iyi bir sonuç almayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.


Ümraniyespor cephesi


Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek de yaptığı açıklamada, sezonun ilk yarından bu yana sıkıntılarının deplasman olduğunu belirtti. Taşyürek, "Devre arası transferlerimizde çalışmalarımız bu konuda oldu. Gol yememeyi, her an gol atabilen takım olduğumuzu biliyorduk. Defanstaki sakatlıklar nedeniyle üçlü defans şeklinde oynadık. Deplasman fobisini henüz atlamamışız demek ki, yediğimiz gollerle birlikte sirkülasyon bir oyun ilk yarıyı tamamladık. İkinci yarıya çok iyi başladık. İstediklerimizi yapıyoruz derken geriye doğru genç oyuncumuzun kaybettiği top, o da gitti gol oldu. Biraz da futbol şansı lazım bu pozisyonları net değerlendiremedik, ama netice itibariyle kaybedilen bir üç puan var, rakibimizi tebrik ediyorum" dedi. - GİRESUN

Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 04:41 Kaynak: İHA
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