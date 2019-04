Giresunspor'un 52'nci Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı

Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Giresunspor 'un kuruluşunun 52'nci yılı kutlandı.Giresunspor'un kuruluş yıl dönümü nedeniyle Gazi Caddesi'nden Atatürk Meydanı 'na belediye bandosu eşliğinde yürüyen yeşil beyazlılara vali Harun Sarıfakıoğulları, belediye başkanı Aytekin Şenlikoğlu , emniyet müdürü Fahri Aktaş, taraftarlar ve vatandaşlar da eşlik etti.Atatürk Meydanı'ndaki törende konuşan Giresunspor Başkanı Sacit Ali Eren , Giresunspor'un 52'nci kuruluş yıl dönümünü kutlamanın onurunu yaşadıklarını ifade ederek, "Kalbi Giresunspor için çarpan tüm Giresunlular için en gururlu gün 9 Nisan'dır. Kulübümüz profesyonel hayata geçtiği 1967 senesinden bu yana büyük bir dayanışma içerisinde ve dimdik ayaktadır. Bugün 52 yaşına 'merhaba' diyen Giresunsporumuz, yaşattığı gelenekleriyle ve Türk futboluna kazandırdığı değerleriyle her anlamda Türkiye 'nin saygısını kazanmış büyük bir camiadır" dedi. Giresunspor'un en büyük gücünü Giresunlulardan ve taraftarlarından aldığına işaret eden Eren, "Bizler Giresunspor'u yöneten kişiler olarak temsil ettiğimiz camiamızın şanlı tarihine yakışır bir şekilde bundan sonra da hep beraber omuz omuza vererek, yılmadan ve büyük bir azim içerisinde her anlamda başarılı kılmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Gerek kulüp personellerimiz, gerek teknik heyetimiz, futbolcularımız, gerek amatör branşlarımız ve gerekse de biz yöneticiler Giresunspor'u her platformda temsil ettiğimiz armayı her platformda en üst seviyeye taşıyacağımıza söz veriyoruz. Dünyadaki bütün Giresunsporlulara selam olsun" diye konuştu.Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları da, "Biz bu takımı sadece başarılı olduğu için sevmedik, sevmiyoruz ve sevmeyeceğiz. Biz bu takımı Giresunluyuz diye seviyoruz. Giresunluyuz diye başımıza taç ediyoruz. Evlatlarımıza güveniyoruz, bütün Giresunspor formasını terleten delikanlılara yürekten güveniyoruz" ifadelerini kullandı.Bu arada geçirdiği bir sakatlık sonucu yürümekte zorluk çeken Giresunspor'un eski başkanlarından Mustafa Bozbağ da törene katılarak yeşil beyazlıları yalnız bırakmadı.