Son Dakika Haberleri: Giresunspor'un deplasman galibiyeti hasreti 19 maça çıktı
Son Dakika Spor Giresunspor'un deplasman galibiyeti hasreti 19 maça çıktı

Giresunspor'un deplasman galibiyeti hasreti 19 maça çıktı

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 10. haftasında dün deplasmanda Keçiörengücü ile golsüz berabere kalan Giresunspor, 19 maçtır deplasmanda galip gelemiyor.

Giresunspor'un deplasman galibiyeti hasreti 19 maça çıktı, System.String[]

TFF 1. Lig'in 10. haftasında dün deplasmanda Keçiörengücü ile golsüz berabere kalan Giresunspor, 19 maçtır deplasmanda galip gelemiyor.

Yeşil-beyazlı ekip, dış sahalardaki kazanamama istatistiğini Keçiörengücü karşısında da sürdürdü.

Ankara ekibi karşısında alınan 0-0 beraberlikle Giresunspor'un deplasmanlardaki galibiyet hasreti 19 maça çıktı.

Giresunspor, en son deplasman galibiyetini 2018-2019 sezonunun 6. haftasında, 23 Eylül 2018'de İzmir'de oynanan maçta Altay'ı 1-0 mağlup etmişti.

Kötü istikrar yeni sezonda da sürüyor

Yeşil beyazlılar, 2018-2019 sezonunda deplasmanlarda oynadığı 17 maçta 2 galibiyet alırken, 9 maçta rakipleriyle berabere kaldı, 6 maçı ise kaybetti.

Giresunspor'un, deplasmanlardaki kötü istikrarı bu sezon da devam ediyor. Ligde geride kalan 10 maçta 5 kez rakipleriyle evinde karşılaşan Karadeniz temsilcisi, sahadan 4 kez mağlup ayrılırken, bir kez de beraberlikle yetindi.

Ligde deplasmanlarda oynadığı 5 maçta yeşil beyazlılar sadece 2 gol atabilirken, kalesinde 10 gol gördü.

Giresunspor, ligde geride kalan 10 maçta elde ettiği 9 puanla 15'inci sırada yer alıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Ankara, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 11:32 Kaynak: AA
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