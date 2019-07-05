Son Dakika Haberleri: Giresunspor'un Erzurum kampı başladı
Son Dakika Spor Haber

Giresunspor'un Erzurum kampı başladı

57 dakika önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, yeni sezon öncesi ilk kampına Erzurum'da başladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, yeni sezon öncesi ilk kampına Erzurum'da başladı.
Palandöken ilçesindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen ilk antrenman, koşunun ardından ısınma hareketleri ile sürdü.
Teknik direktör Erkan Sözeri yönetimindeki idmanda futbolcular, kondisyon ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.
Yeşil-beyazlı futbolcular, yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanı minyatür kale maçla tamamladı.
Giresunspor, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Giresunspor'un Erzurum kampı başladı
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 08:39 Kaynak: AA
Giresunspor, Palandöken, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beyrut'a giden Burak Özçivit, izdihamdan zor kurtarıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başaramasaydık ne halde olacağımızı düşünmek bile istemiyorum Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan dikkat çeken sözler: Cinsiyete müdahale felaketi hazırlar Genoa'ya transfer olan Sinan Gümüş'ten duygusal veda

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 21:36:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Giresunspor'un Erzurum kampı başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]