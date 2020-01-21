Giresunspor'un gözü play-off potasında

TFF 1. Lig'in 19'uncu haftasında 25 Ocak Cumartesi günü Cesar Grup Ümraniyespor'u konuk edecek Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Kutlu, "Öncelikli hedefimiz play-off potası içerisine girmek. Bu doğrultuda da ilerliyoruz." dedi.

Kutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin ikinci yarısına Ekol Göz Menemenspor karşısında aldıkları galibiyetle iyi bir başlangıç yaptıklarını söyledi.

Yakaladıkları çıkışı Cesar Grup Ümraniyespor karşısında da galip gelerek sürdürmek istediklerini belirten Kutlu, karşılaşmaya 3 puan parolasıyla hazırlandıklarını aktardı.

Kutlu, üst sıralardan kopmama adına ligin ikinci yarısında tüm maçların büyük önemi olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Öncelikli hedefimiz play-off potası içerisine girmek. Bu doğrultuda da ilerliyoruz. Ekol Göz Menemenspor galibiyetiyle ligin üst sıralarıyla olan puan farkını önemli ölçüde azalttık. Cesar Grup Ümraniyespor maçından da 3 puan alabilirsek play-off mücadelesi veren ekiplerle arayı iyice kapatacağız. 90 dakika boyunca iyi mücadele ederek sahadan arzu ettiğimiz sonuçla ayrılacağımıza inanıyoruz."

Giresun halkından Cesar Grup Ümraniyespor maçı için destek beklediklerini ifade eden Kutlu, taraftarların tribünlerdeki yerlerini alarak takımlarına gereken katkıyı sunmalarını istedi.