Son Dakika Haberleri: "Giresunspor'un halledilmeyecek sıkıntıları yok"
Son Dakika Spor Haber

"Giresunspor'un halledilmeyecek sıkıntıları yok"

1 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Kutlu, takımdaki sorunların çözülebileceğini ifade etti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Kutlu, takımdaki sorunların çözülebileceğini ifade etti.

Kutlu, Giresunspor tesislerindeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, oyuncularla bire bir çalışarak hem saha içi hem de saha dışı sorunları daha iyi gözlemlediklerini söyledi.

Giresunspor'daki oyuncu grubuna inandığını vurgulayan Kutlu, "Bizi en çok sevindiren şey şu, bu gidişatı değiştirmeyi onlar bizden daha fazla istiyor. O yönde bir çabaları var, ama değişim bir iki günde olmuyor. Zaten hemen yaşanan değişimle uzun süreli başarı da olmaz." diye konuştu.

Kutlu, kulüp içi yerleşimleri daha iyi yapıp bir oyun planı da oturtarak başarılı olmayı istediklerini belirterek, oyuncularının tavırlarından, duruşlarından ve karakterlerinden son derece emin olduğunu kaydetti.

Oyuncuların üzerinde lige kötü başlamanın gerginliği olduğunu ifade eden Kutlu, "Saha içinde ve ilerleyen süreçte bu takımın halledilmeyecek sıkıntıları yok. Çok iyi defans oyuncularımız da var, çok iyi libero oyuncularımız da var ama birlikte hareket etmemişiz. Daha fazla sahada birlikte hareket edeceğiz. İlerleyen süreçte oyuncularımın hem defansif hem de ofansif yönde iyi şeyler sergileyeceğinden eminim." değerlendirmesinde bulundu.

Hakan Kutlu, Akhisarspor ile oynayacakları maça işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu sene iyi bir giriş yaptılar, şu an da liderler. Bizim camiamızın da, takımımızın da galibiyete ihtiyacı var. Liderle oynamayı zor bir rakip olarak değil bir fırsat olarak görüyorum. Çünkü biz Akhisarspor'u yenip gönderdiğimiz zaman hem oyuncularımın öz güvenleri yerine gelecek hem de şehrin takıma güveni yerine gelecektir. Ben Akhisarspor maçını bir fırsat olarak görüyorum."

Öte yandan yeşil;beyazlı takım 5 Ekim Cumartesi günü sahasında oynayacağı Akhisarspor maçının hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Giresunspor ligde 2 puanla 17. sırada yer alıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu, Hakan Kutlu, Giresunspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 01:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fatih Terim, Neymar ve Cavani sözleriyle Galatasaraylıları uyardı!
Testere Necmi olarak bilinen Tarık Ünlüoğlu'nun ölüm haberi Kurtlar Vadisi hayranlarını yıktı TFF, Fenerbahçe'nin itiraz ettiği Alanyaspor maçı için toplandı Diagne'den Fatih Terim paylaşımı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 14:37:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Giresunspor'un halledilmeyecek sıkıntıları yok"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]