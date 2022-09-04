Giresunspor - Konyaspor maçının bitiş düdüğünün ardından tribünde olay çıktı - Son Dakika
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Giresunspor - Konyaspor maçının bitiş düdüğünün ardından tribünde olay çıktı

04.09.2022 00:38

Giresunspor'un Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Konyaspor'a tek golle kaybettiği maçın ardından tribünlerde çıkan olaylara polis müdahale etti. Yaşananlar sırasında bazı taraftarlar yaralandı.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Giresunspor sahasında karşılaştığı Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Gergin geçen maç, zaman zaman sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle durdu. Maçın bitiş düdüğünün çalmasıyla birlikte gerginlik daha da büyüdü.

Giresunspor-Konyaspor maçının ardından tribünler karıştı

TARAFTARLAR BİRBİRİNE YABANCI MADDE ATTI

Tribünleri boşaltmayan taraftarlar, sahaya yabancı madde atmaya başladı. Her iki takımın taraftarlarının birbirine fırlattığı yabancı maddelerden dolayı bazı taraftarlar yaralandı. Polisin tribünlere müdahale ettiği olaylarda yaralanalar ambulansa alınarak ilk müdahaleleri yapıldı.

Polisin müdahalesiyle olaylar daha fazla büyümeden önlendi.

Giresunspor-Konyaspor maçının ardından tribünler karıştı
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Spor Toto Süper Lig: Giresunspor: 0 Konyaspor: 1 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Giresunspor: 0 Konyaspor: 1 (Maç sonucu) Futbol: Spor Toto Süper Lig Futbol: Spor Toto Süper Lig
Kaynak: İHA

Giresunspor, Konyaspor, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Giresunspor - Konyaspor maçının bitiş düdüğünün ardından tribünde olay çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Giresunspor - Konyaspor maçının bitiş düdüğünün ardından tribünde olay çıktı - Son Dakika
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