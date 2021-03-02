Giresunspor'un Süper Lig inancı tam - Son Dakika

Giresunspor'un Süper Lig inancı tam

02.03.2021 15:53
Giresunspor'un Süper Lig inancı tam, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un yönetim kurulu üyesi Ercan Ayhan, sezon sonunda Giresunluların 44 yıllık Süper Lig özlemine son vereceklerine inançlarının tam olduğunu bildirdi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un yönetim kurulu üyesi Ercan Ayhan, sezon sonunda Giresunluların 44 yıllık Süper Lig özlemine son vereceklerine inançlarının tam olduğunu bildirdi.

Ayhan, yaptığı yazılı açıklamada, ligin 24. haftasında evlerinde oynadıkları ve 2-1 kaybettikleri Altay karşılaşmasıyla 12 maçlık galibiyet serilerinin sona ermesinin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

Altay mağlubiyetinin, Giresunlular ve camiada moral bozukluğuna yol açmamasını isteyen Ayhan, 25. haftada deplasmanda Bereket Sigorta Ümraniyespor ile oynayacakları maçı kazanarak yeniden çıkışa geçeceklerini ifade etti.

Bu sezon Süper Lig'e yükselme adına tarihi fırsat yakaladıklarını ve bunu da değerlendireceklerine inandıklarını aktaran Ayhan, "Bizim hedefimiz belli. Bu yolda yönetim kurulumuz, teknik heyetimiz ve oyuncu grubumuz canla, başla mücadele ediyoruz. Yakaladığımız tarihi fırsatı tepmeyecek ve sezon sonunda adımızı bir üst lige yazdıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Ayhan, Giresun halkını verdikleri mücadelede daha fazla yanlarında görmek istediklerini kaydederek, şunları ifade etti:

"Bu noktada Giresun halkımızı ve iş insanlarımızı yanımızda daha fazla görmek istiyoruz. Bu sezon 44 yıl sonra tarihi bir fırsat yakaladık. Gelin bu fırsatı tepmeyelim. Bir hayali hep birlikte gerçeğe dönüştürelim. Giresunspor'un ismini, Süper Lig'e yazdıralım. Giresunspor, bu kentin, bu ilin tek markası. Bu markayı en güzel yerlere taşıyalım."

Spor Toto Süper Lig, Futbol Federasyonu, Ercan Ayhan, Giresunspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Giresunspor'un Süper Lig inancı tam - Son Dakika Spor


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