Giresunspor'un Yeni Başkanı Sacit Ali Eren Oldu

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da kulüp başkanlığına Sacit Ali Eren seçildi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da kulüp başkanlığına Sacit Ali Eren seçildi.



Giresunspor Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve tek listeyle girilen olağanüstü kongrede, önceki yönetimde asbaşkan olarak görev yapan Eren, 134 oyla yeşil-beyazlı kulübün yeni başkanı oldu.



Görevi devreden kulüp başkanı Mustafa Bozbağ, kongrede yaptığı konuşmada, görev süreleri boyunca yaklaşık 23 milyon lira borç ödediklerini söyledi.



Hak etmedikleri şeyler yaşadıklarını belirten Bozbağ, şöyle devam etti:



"Burada bazı şeyleri söylemek olmaz ama ben Giresunspor Başkanı ve 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanı olarak görevimi bırakıyorum. Bunun sebebi de şudur; ben gelirken de söyledim, giderken de söylüyorum. 'Ben işçimin, futbolcunun parasını veremediğim yerde başkanlık yapmam.' dedim, şu an da veremiyorum."



Bozbağ, Giresunspor'un geçmişten gelen borcu olmadığını vurgulayarak, kulübün sadece bu dönem futbolcuya 5,5 milyon lira borcu olduğunu aktardı.



Başkanlığı devralan Sacit Ali Eren'in kendi yönetiminden gelen bir isim olduğuna işaret eden Bozbağ, "Giresunspor'u kesinlikle arkadaşlarıyla beraber borçlanmadan götüreceğine eminim. Başarılı olur, olunmaz onu artık hep beraber göreceğiz. İnşallah başarılı olurlar ama Giresunspor'un öyle ödenmeyecek bir borcu yoktur." ifadelerini kullandı.



Sacit Ali Eren ise kongre sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, bir önceki yönetim kuruluna teşekkür ederek, şunları kaydetti:



"Onlara minnettarız, biz de bundan sonra bu görevi devraldık. Önümüzde zorlu bir süreç var. Bunu başarmak için elimizden geleni yapacağız. Hepimiz istekliyiz, inşallah Giresunspor ve bizler için hayırlısı olur. Gerekli transferleri elimizden geldiğince devre arasında yapmaya çalışacağız."



Bir gazetecinin, "Teknik direktör Hüseyin Kalpar ile devam edecek misiniz?" sorusunu Eren, "Onun cevabı için erken. Yönetim kurulumuzla görüşeceğiz, hocamızla görüşeceğiz, hocamızın düşünceleri nedir onu da alacağız. Ona göre karar vereceğiz." şeklinde yanıtladı.



Sacit Ali Eren başkanlığındaki yönetim kurulu, Metin Koç, Said Safi, Nurhak Karaahmetoğlu, Sedat Karabıçak, Mehmet Fevzi Usta, Eyüp Coşkun, Mustafa Çakmak, Ferhat Karademir, İsmail Demir, Ömer Patan, Hüseyin İpek, İsmail Kurt, Ali Tekbaş, Cemal Çubukusta ve Ziya Pamukoğlu'ndan oluştu.



Kongreye, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Belediye Başkanı Kerim Aksu, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, AK Parti Giresun Belediye Başkan Adayı Aytekin Şenlikoğlu, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve delegeler katıldı.

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