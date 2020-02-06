Giresunspor yeni stadını bekliyor - Son Dakika
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Giresunspor yeni stadını bekliyor

6 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da, kulüp başkanı Sacit Ali Eren, yapımında son aşamaya gelinen Çotanak Stadı'nın yeni şampiyonlukların anahtarı olacağını belirtti.

Giresunspor yeni stadını bekliyor, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da, kulüp başkanı Sacit Ali Eren, yapımında son aşamaya gelinen Çotanak Stadı'nın yeni şampiyonlukların anahtarı olacağını belirtti.

Eren, yaptığı yazılı açıklamada, Giresunspor her yönüyle güzel bir ivme yakaladığını ve bu ivmenin şehrin kenetlenmesiyle hız kesmeden devam edeceğini kaydetti.

Yönetim olarak Giresun halkının 43 senelik Süper Lig özlemine son vermek için tüm imkanları seferber ettiklerini vurgulayan Eren, "Giresunspor sadece sportif başarılarla değil kurumsal bir marka olarak Süper Lig'e hazırlanıyor. Biz günübirlik değil kalıcı başarılar peşindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Eren, yeni stadın inşasının son aşamaya geldiğinin bilgisini vererek, şunları aktardı:

"Öncelikle Giresunspor camiasının rüyalarını süsleyen yeni stadımızın yapılmasına öncülük eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Nurettin Canikli'ye verdiği emeklerden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. Çünkü bu stat Giresunspor'un yeni şampiyonluklarının anahtarıdır. Ayrıca bu stat büyük Giresunspor camiasının yeni yuvası olacak olması sebebiyle de Giresunspor için çok önemlidir."

Giresunspor'un şehrin en büyük marka değeri olduğunu vurgulayan Eren, destekleri nedeniyle AK Parti Giresun Milletvekilleri Cemal Öztürk, Sabri Öztürk ve Kadir Aydın, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu'na teşekkür etti.

Eren, takımlarını yalnız bırakmayan taraftarlara da teşekkür ederek, aynı hassasiyeti sivil toplum kuruluşları ile şehrin önde gelenlerinden de beklediklerini sözlerine ekledi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Giresun, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:10 Kaynak: AA
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