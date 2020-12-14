Giresunspor zirve yarışında ilerliyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, üst üste üç maçını kazanarak zirve yarışında "Ben de varım" dedi.

Sezona deplasmanda 3-1'lik Aydeniz Et Balıkesirspor mağlubiyetiyle başlayan yeşil beyazlılar, 2. haftada Menemenspor ile sahasında 1-1 berabere kaldı.

Giresun ekibi, ligin 3'üncü ve 4'üncü haftasında Bursaspor ve Boluspor'u 2-1'lik skorlarla geçerek çıkış yakaladı.

Ligin 5'inci haftasında deplasmanda Ankaraspor ile 1-1 berabere kalan yeşil beyazlı takım, 6'ncı haftada ise Adanaspor karşısında 4-3 galip geldi.

Ligde 7. hafta oynanması gereken Altay maçı ertelenen Giresunspor, 8'inci haftada Ümraniyespor'a 1-0 yenilirken, 9'uncu haftada ise deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor karşısında 1-0 kazandı.

Karadeniz temsilcisi, 10'uncu haftada sahasında Yılport Samsunspor ile golsüz, 11'inci haftada deplasmanda İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı.

Karadeniz temsilcisi 7'inci haftanın erteleme maçında ise Altay ile 1-1 berabere kaldı.

Bu maçın ardından çıkışa geçen Giresun ekibi, 12'nci haftada sahasında Eskişehirspor'u 2-0, 13'üncü haftada deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 ve 14'üncü haftada ise dün sahasında Adana Demirspor'u 2-0'lık skorlarla geçti.

Ligde oynadığı 14 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Giresunspor, topladığı 26 puanla 3'üncü sırada bulunuyor.

Kulüp asbaşkanı Tahsin Çoban, AA muhabirine, maddi imkansızlıklar içerisinde kurdukları takımın şu anda çok iyi bir konumda olduğunu söyledi.

Başarının altında birlik ve beraberlik ruhu olduğunu vurgulayan Çoban, şunları kaydetti:

"Başkanımız Hakan Karaahmet kulüp için gecesini gündüzüne katıp çalışıyor. Bir yandan maddi konuları çözmeye çalışırken, bir yandan da sportif başarı için elimizden geleni yapıyoruz. Oyuncularımız ve teknik ekibimize güvenimiz tam. İnşallah Giresunspor'un maddi açıdan zorlu geçirdiği bu sezonu hedefimize ulaşarak tamamlarız."