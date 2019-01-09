Giresunspor, Zoro Cyriac'ı Transfer Etti
1 saat önce
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Zoro Cyriac Gohi Bi'yi transfer etti.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor
, Zoro Cyriac Gohi Bi'yi transfer etti.
Kulüp başkanı Sacit Ali Eren
, yaptığı yazılı açıklamada, forvet oyuncusu Cyriac ile yıl sonuna kadar satın alma opsiyonlu anlaştıklarını bildirdi.
Süper Lig ekiplerinden Sivasspor
'da forma giyin futbolcu, ligde 6, kupada ise 1 maçta mücadele etti.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:52 Kaynak: AA
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