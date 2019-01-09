Son Dakika Haberleri: Giresunspor, Zoro Cyriac'ı Transfer Etti

Giresunspor, Zoro Cyriac'ı Transfer Etti

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Zoro Cyriac Gohi Bi'yi transfer etti.

Giresunspor, Zoro Cyriac'ı Transfer Etti, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Zoro Cyriac Gohi Bi'yi transfer etti.

Kulüp başkanı Sacit Ali Eren, yaptığı yazılı açıklamada, forvet oyuncusu Cyriac ile yıl sonuna kadar satın alma opsiyonlu anlaştıklarını bildirdi.

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da forma giyin futbolcu, ligde 6, kupada ise 1 maçta mücadele etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:52 Kaynak: AA

Ali Eren, Giresunspor, Spor
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