Giresunsporlu Bekir Yılmaz özür diledi - Son Dakika
Son Dakika Spor Giresunsporlu Bekir Yılmaz özür diledi - Son Dakika Spor

Giresunsporlu Bekir Yılmaz özür diledi

6 saat önce

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, hakkında verilen her karara saygı duyduğunu belirtti.

Giresunsporlu Bekir Yılmaz özür diledi, System.String[]

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, hakkında verilen her karara saygı duyduğunu belirtti.


Geçen hafta yaşanan durumun görüntü itibarıyla hoş olmadığını kabul ettiğini ifade eden Yılmaz, anlık gelişen ve istemeden yaptığı bir hareket olduğunu vurguladı.


Yılmaz, pozisyondaki ilk amacının rakibin önüne kayarak topu kazanmak, kazanamadığı takdirde de atağı durdurmak olduğunu belirterek, "Ancak tam o anda rakip takım oyuncusu hızlandığı için geride kaldım ve sıçramış bulundum. Anlık bir şekilde atağı kesmek isteğimden dolayı da yanlış bir kararla, olmasını istemediğim ve üzüldüğüm bir pozisyon yaşandı. Fakat niyetimin asla zarar vermek olmadığını bilmenizi isterim. Ayağımı da ona zarar vereceğini anlayıp, yanlış kararımdan dönmeye çalıştığım için kırdım ve çektim." ifadelerini kullandı.


Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Jovan Blagojevic'e niyetini anlatıp, kendisinden özür dilediğini aktaran Yılmaz, "O da bir şey hissetmediğini ve zarar görmediğini söyledi. Daha sonrasında ise anlaşıp sarıldık. Ben tekrardan önce Jovan Blagojevic arkadaşımdan ve değerli kulübümüz Osmanlıspor'dan bu talihsiz olay için, çok üzgün olduğumu söyleyip, özür dilerim." değerlendirmesinde bulundu.


Osmanlıspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 06:47 

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