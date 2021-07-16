Giresunsporlu Caner Hüseyin Bağ: 44 yıl aranın ardından Süper Lig'e çıkmanın sevincini yaşıyoruz

"Hedeflediğimiz şampiyonluğa ulaştık"

"Taraftarımızın bizi büyük bir coşkuyla karşılayacağını düşünüyorum"

"Çok uğraştım, çok istedim, çok mücadele verdim""Süper Lig'e Caner Hüseyin Bağ 'ı tanıtacağım"

İbrahim ALİOĞLU - Olgucan KALKAN/ ERZURUM, - Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor'da forma giyen Caner Hüseyin Bağ, takımının Erzurum kampında Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Bağ, "44 yıl aranın ardından Süper Lig'e çıkmanın sevincini yaşıyoruz. Taraftarlarımızın bizi çok büyük bir coşkuyla karşılayacağını düşünüyorum. Çünkü buna ihtiyacımız var" dedi. "HEDEFLEDİĞİMİZ ŞAMPİYONLUĞA ULAŞTIK"Geçtiğimiz sezon Giresunspor'da iyi bir aile ortamı kurulduğunu dile getiren Caner Hüseyin Bağ, " Hatayspor'da oynadığım zaman ilk finalde Play-Off'larda kaybetmiştim. İkinci yılımda direkt şampiyon olarak bitirdik. Üçüncü senemde ise Giresunspor'a geldim. Giresun'da kurulan ortamı karakter olarak Hatayspor'daki yıllarıma benzetiyorum. Oradaki başarının burada da geleceğine inanmıştım. Çok şükür lig sonunda hedeflediğimiz şampiyonluğa ulaştık" diye konuştu. "TARAFTARIMIZIN BİZİ BÜYÜK BİR COŞKUYLA KARŞILAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"Giresunspor'un coşkulu taraftarını geçmişten beri takip ettiğini ifade eden 30 yaşındaki kanat oyuncusu, "Taraftarımızın tribünlerde bizi desteklemesini çok isterdik. Koronadan dolayı maalesef önlemler alındı. Ama Tuzla deplasmanından şampiyon olarak döndüğümüzde, şehrin sokaklarda olduğunu gördük. O coşkuyu hissettik. Lige bunu yansıtamadık ama son günde olsun bu coşkuyu görmek bizi çok mutlu etti" şeklinde konuştu.Federasyonun statları yüzde elli doldurma kuralına dikkat çeken Bağ, "Yeni sezonda sabırsızlıkla taraftarlarımızı bekliyoruz. 44 yıl aranın ardından Süper Lig'e çıkmanın sevincini yaşıyoruz. Taraftarlarımızın bizi çok büyük bir coşkuyla karşılayacağını düşünüyorum. Çünkü buna ihtiyacımız var. Geçen seneki gibi tekrardan aile ortamını kurabilmek için uğraşacağız. Takımdan ayrılan arkadaşlarımız var, kalan arkadaşlarımız var. Gelecek arkadaşlarımız var. Tekrardan iç içe birbirimizi kucaklayacak şekilde ligimize hazırlanmak istiyoruz. Burada hem güzel bir kamp geçirip, hem de aile ortamı yaratmak istiyoruz. Çünkü başarının en büyük anahtarı bunlardan geçiyor diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. "SÜPER LİG İÇİN ÇOK UĞRAŞTIM, ÇOK İSTEDİM, ÇOK MÜCADELE VERDİM"Senelerdir oynamak istediği yerin Süper Lig olduğunu vurgulayan Caner Hüseyin Bağ, "Hatay'da 2'nci Lig'deyken başladığım serüvende; 2'nci Lig şampiyonluğu, 1'inci Lig şampiyonluğu yaşadım. Süper Lig'e çıktığımızda kontratım devam ediyordu ama nasip olmadı. Allah burayı nasip etti diye düşünüyorum. Burada da şampiyonluk yaşadım. Süper Lig'i burada gördüm. Buralara gelmek için çok uğraştım, çok istedim, çok mücadeleler verdim. Tabii ki Hakan hocama da bana bu güveni gösterdiği için de teşekkür ediyorum" dedi."SÜPER LİG'E CANER HÜSEYİN BAĞ'I TANITACAĞIM""Süper Lig'de kendi açımızdan takım arkadaşlarımla birlikte hedeflerimiz var" diyen Bağ, şöyle konuştu:

"Çok çalışıyorum. İlk defa Süper Lig'de oynayacağım ve kendimi kanıtlamam gerekiyor. PTT'de beni biliyorlar ama Süper Lig'de Caner Hüseyin Dağ'ı bilmiyorlar. Burada kendimi kanıtlamaya ihtiyacım var. O yüzden çok çalışıp hocamın bana vereceği şansları iyi değerlendirmem gerekiyor. Bunu çok iyi biliyorum. İnşallah bunun da üstesinden geleceğimi de düşünüyorum."