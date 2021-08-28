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Giresunsporlu taraftarlar 44 yıl sonra oynanacak Karadeniz derbisi için heyecanlı - Son Dakika

Giresunsporlu taraftarlar 44 yıl sonra oynanacak Karadeniz derbisi için heyecanlı

28.08.2021 11:17
Giresunsporlu taraftarlar 44 yıl sonra oynanacak Karadeniz derbisi için heyecanlı, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Giresunspor ile Trabzonspor arasında 44 yıl sonra yarın oynanacak Karadeniz derbisini, yeşil-beyazlı takımın taraftarları heyecanla bekliyor.

Süper Lig ekiplerinden Giresunspor ile Trabzonspor arasında 44 yıl sonra yarın oynanacak Karadeniz derbisini, yeşil-beyazlı takımın taraftarları heyecanla bekliyor.

1967 yılından kurulan ve 1970-1971 sezonunda Türkiye'deki en üst seviye lige yükselerek üst üste 6 sezon mücadele eden Giresunspor, 1977'den sonra bu yıl yeniden Süper Lig'de mücadele veriyor.

Bu sezon 44 yılın ardından yarın iki takım Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak Karadeniz derbisinde yeniden karşı karşıya gelecek.

Taraftarlardan Berat Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sezon uygun bir bütçeyle oluşturulmuş ligde kalıcı bir Giresunspor takımı istediklerini söyledi.

Trabzonspor karşısında Süper Lig'deki ilk galibiyeti almak istediklerini ifade eden Özdemir, "Trabzonspor güçlü bir takım baktığımızda ama futbolda inanan takımlar galibiyeti alırlar. Giresunspor'un da bu maçta hem derbi olması hem de taraftarı sevindirmek istemesi dolayısıyla galibiyet alacağına inanıyoruz." dedi.

Özdemir, Türkiye'de komşu illerin takımları arasında rekabetler olabildiğine işaret ederek, "Burada da tabii ki Trabzonspor ile bu rekabet var. Geçmişte Orduspor ile vardı. Bunun bir heyecanı ve hevesi var. Trabzonlu iş arkadaşlarımız var. Maçın ertesi günü takımımız galip gelince, onlarla sohbet ederken kazandıysak daha mutlu, keyifli oluyoruz. Böyle de bir yönü var, bunun da heyecanı farklı oluyor." diye konuştu.

Taraftarlardan Fuat Demir ise yeni bir takım olan Giresunspor'a güvendiklerini vurguladı.

Trabzonspor maçıyla ligdeki ilk puanı almak istediklerini dile getiren Demir, şunları kaydetti:

"Giresunspor 44 yıllık özlemi bitirdi, şehrin inancı da çok, inşallah başarılı olacağız. Trabzonspor ile de gayet güzel bir maç olacak. Centilmence bir mücadele olsun istiyoruz, en önemlisi de o ama 'iyi olan kazansın' demeyeceğim, '1-0 olsun, bizim olsun' diyeceğim. Trabzonspor takımı çok iyi bu sezon, ligde favorim ama Giresunspor da kolay lokma değil, bundan sonra hep üstüne koyarak gidecek, inşallah bu maçta da puanlarımızı almaya başlayacağız."

Fransa'dan memleketi Giresun'a tatil için gelen Mehmet Şahin de hem Giresunspor hem de Trabzonspor'un taraftarı olduğunu aktardı.

Uzun yıllar boyunca Türkiye'de stadyumda maç izlemediğine dikkati çeken Şahin, "Belki 25 yıl sonra stadyumda bir maç izleyeceğim, bunun özlemini gidermek istiyorum. Giresunspor'un da Trabzonspor'un da kazanmasını istiyorum ama bu mümkün değil, 'iyi olan kazansın' diyorum, iki takıma da başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Giresunspor'un eski futbolcularından Hüseyin Kasap ise Trabzonspor'a karşı daha önce sahada mücadele verdiğini söyledi.

Trabzonspor maçıyla anılarının tazeleneceğini belirten Kasap, "Tabii ki geçmişi düşünüyoruz, oynadığım dönemlerde Şenol Güneş kaleciydi, o anılarım tazelenecek. Trabzonspor şu anda favori ama futbol oyununda garanti yoktur, Giresunspor sürpriz yapabilir." diye konuştu.

Giresunsporlu taraftarlar 44 yıl sonra oynanacak Karadeniz derbisi için heyecanlı
Giresunsporlu taraftarlar 44 yıl sonra oynanacak Karadeniz derbisi için heyecanlı
Giresunsporlu taraftarlar 44 yıl sonra oynanacak Karadeniz derbisi için heyecanlı
Giresunsporlu taraftarlar 44 yıl sonra oynanacak Karadeniz derbisi için heyecanlı
Giresunsporlu taraftarlar 44 yıl sonra oynanacak Karadeniz derbisi için heyecanlı

Spor Toto Süper Lig, Giresunspor, Trabzonspor, Karadeniz, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Giresunsporlu taraftarlar 44 yıl sonra oynanacak Karadeniz derbisi için heyecanlı - Son Dakika Spor


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