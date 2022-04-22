Giresunsporlu Traore'nin ligde kalacaklarına inancı tam - Son Dakika
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Giresunsporlu Traore'nin ligde kalacaklarına inancı tam

22.04.2022 11:07

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'un Malili oyuncusu Hamidou Traore, takım olarak Süper Lig'de kalma hedefine odaklandıklarını, bunu da başaracaklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'un Malili oyuncusu Hamidou Traore, takım olarak Süper Lig'de kalma hedefine odaklandıklarını, bunu da başaracaklarını söyledi.

Ligde son 7 maçta 2 gol ve 2 asistlik performansıyla takımına önemli katkı veren Traore, AA muhabirine, tek hedeflerinin Süper Lig'de kalmak olduğunu belirtti.

Sezon başından bu yana inişli ve çıkışlı dönemler yaşadıklarını dile getiren Traore, "Kötü başlayıp iyi bitirebiliyorsunuz ya da iyi başlayıp kötü bitirebiliyorsunuz, bunlar oluyor ama bizim için hiçbir şey değişmiyor. Ben her zaman çalışıyorum, her şeyimi veriyorum ve iyi bir performans sergilemeye çalışıyorum, bunu da Allah'a borçluyum." dedi.

Traore, iyi bir takım olduklarının altını çizerek, "İyi bir arkadaşlığımız ve iyi bir motivasyonumuz var. Gerçekten burada iyi bir aileyiz. Her maçta herkes koşuyor, herkes her şeyini veriyor. Bir oyuncu topu kaybettiğinde o topu geri kazanmak için her şeyi veriyor. İyi bir takıma sahibiz." diye konuştu.

Son oynadıkları Beşiktaş maçından puan almayı başardıklarını dile getiren Traore, "Bu ligde favori benim için sadece kağıt üzerinde gözüküyor çünkü sahada her şey daha farklı oluyor. Kağıt üzerinde favoriysen, sahada gerekli mücadeleyi göstermezseniz maçı kaybediyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Traore, Süper Lig'e yükseldikleri ilk sezonda ligde kalmanın çok önemli olduğunun altını çizerek, "Takımdaki herkes Süper Lig'de kalma hedefine odaklanmış durumda, bunu başaracağımıza inanıyoruz. Önümüzde zorlu maçlar var, her maça ayrı bakıyoruz, inşallah sezon sonunda istediğimizi elde edeceğiz." şeklinde konuştu.

Taraftarlara teşekkür eden Traore, "Beşiktaş maçında harikalardı, her maç onları arkamızda görmek istiyoruz. Verdikleri müthiş enerji ve motivasyonla bizlere destek olmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Traore, yükselen performansını devam ettirmek zorunda olduğunu vurgulayarak, takım arkadaşlarının da her maçta en iyi mücadeleyi vermek için sahaya çıktığını ve her zaman bir önceki performanstan daha iyisini yapmak zorunda olduklarını sözlerine ekledi.

Giresunsporlu Traore'nin ligde kalacaklarına inancı tam
Giresunsporlu Traore'nin ligde kalacaklarına inancı tam
Giresunsporlu Traore'nin ligde kalacaklarına inancı tam
Giresunsporlu Traore'nin ligde kalacaklarına inancı tam

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Giresunsporlu Traore'nin ligde kalacaklarına inancı tam - Son Dakika


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