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GIRGIR TEKNELERİ OLTA BALIKÇILARINI İSYAN ETTİRDİ - Son Dakika

GIRGIR TEKNELERİ OLTA BALIKÇILARINI İSYAN ETTİRDİ

27.12.2021 11:09
GIRGIR TEKNELERİ OLTA BALIKÇILARINI İSYAN ETTİRDİ

Olta balıkçıları, son günlerde İstanbul Boğazı'nda artan balıkçı teknelerinden şikayetçi. Gırgır teknelerinin 24 metre derinliği kuralına uymadığı söyleyen olta balıkçıları, balık tutamadıklarını ve bu durumun balıkların büyümesini engellediğini söyledi.

Olta balıkçıları, son günlerde İstanbul Boğazı'nda artan balıkçı teknelerinden şikayetçi. Gırgır teknelerinin 24 metre derinliği kuralına uymadığı söyleyen olta balıkçıları, balık tutamadıklarını ve bu durumun balıkların büyümesini engellediğini söyledi. Bütün denizler için tek bir metre uygulamasını yanlış bulduğunu söyleyen Prof. Dr. Mustafa Sarı, "Bazı denizlerde bu metreyi arttırmak gerekir. Denizlere özel derinlik sınırlandırılması getirmemiz lazım. Boğazlarda her türlü avcılık yasak olmalı " dedi.

Son günlerde İstanbul Boğazı'nda balıkçı teknelerinde artış olduğu gözleniyor. Bu artan balıkçı teknelerinden en çok olta balıkçıları şikayetçi. Olta balıkçıları gırgır tekneleri yüzünden balık tutamadıklarını söylüyor. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, denizlere özel derinlik sınırlandırılması gerektiğini söyledi.

"GECE GÜNDÜZ DEMEDEN AĞ ATIYORLAR"

Gırgır teknelerinden şikayetçi olduğunu söyleyen balıkçı Orhan Cebeci, "Bu tekneler yüzünden balık tutamıyoruz. 24 metre kuralına uymadıkları için balıkların yataklarını bozuyorlar. Gece gündüz demeden ağ atıyorlar. Onlar yüzünden biz hiçbir şey tutamıyoruz. Kovalarımızda balık yok. Biz bu teknelerin açık denizlere gitmesini istiyoruz" dedi. Balıkçı Cengiz Öztürk ise "Bu gırgır teknelerinden şikayetçiyiz. Boğazın her tarafına ağ atıyorlar. Onlar yüzünden biz bile balık tutamıyoruz. Sahil güvenlik de bir şey demiyor. Dibimize kadar geliyorlar. Normalde 2-3 kilo balık tutacağım yerde yarım kilo bile tutamıyorum. Şu an tam 7 tane gırgır teknesi var. 7 tekneden 4'ü zaten ağ atmış. Hele Boğazdan gelen balıkları, hepsini bu şekilde alıyor" diye konuştu.

"GIRGIR TEKNELERİNİN BURADA AVLANMASI BALIKLARIN YUMURTLAMASINI BOZUYOR"

Gırgır teknelerinin balıkların büyümesini engellediğini belirten balıkçı Semih Yıldız, "Gırgır teknelerinin burada avlanması balıkların yumurtlamasını bozuyor. Benim balık tutup tutmamam o kadar önemli değil. Neticede bizimkisi bir spor. Ancak bu gırgır tekneleri balıkların büyümesini engelliyor" ifadelerini kullandı.

"DENİZLERE ÖZEL DERİNLİK SINIRLANDIRILMASI GETİRMEMİZ LAZIM"

Denizlere özel derinlik sınırlandırılması olması gerektiğini söyleyen Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, "Küçük yavru balıklar kıyı bölgelerinde dağılım gösterirken bu balıkların korunması amacıyla derinliği 24 metreden daha az kısımlarda ticari teknelerin balıkçılık yapması yasaklanmıştır. Bu kuralı Karadeniz, Ege, Akdeniz ve Marmara Deniz'de uyguluyoruz. Bu kural mantığı doğru, ancak bütün denizler için tek bir metre uygulamasını yanlış buluyorum. Bazı denizlerde bu metreyi arttırmak gerekir. Denizlere özel derinlik sınırlandırılması getirmemiz lazım. Bu gırgır teknelerinin de 24 metre kuralına uyması gerekiyor. İnsanlar İstanbul'un göbeğinde göz göre göre Kireçburnu'nda, Beykoz'da bu kuralı delmelerine göz yummamalıyız. Bu tekneleri denetlemekle mükellef kurum ve kuruluşların buna izin vermemesi gerekiyor" dedi.

"BOĞAZLARDA HER TÜRLÜ AVCILIK YASAKLANMALI"

Sürdürülebilir balıkçılık için İstanbul Boğazı'nda avcılığın durdurulması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Mustafa Sarı, " Marmara Denizi, hem Ege Denizi hem de Karadeniz için çok önemli. Aynı zamanda Marmara Denizi bir geçiş koridoru. Bir taraftan Marmara Denizi'nde balık bol olsun istiyoruz, bir taraftan da bu koridorlarda balıkçığı serbest bırakıyoruz. Boğazlarda sürdürülebilir balıkçılık istiyorsak boğazlardaki balıkçılığı durdurmamız lazım. Balıklar boğazdan rahatça gelip geçmeli. Mesela boğazdan bir çinekop geçişi oluyor. Marmara'daki bütün tekneler boğaza toplanıyor. Bu kadar çok tekne ağlarını atığında bu balıklar Marmara'ya giremiyor. Bizim Marmara Denizi'nde bütün balıkçılık yönetimini yeni baştan kurgulamamız lazım. Boğazlarda her türlü avcılık yasak olmalı. Bir balıkçı iki kasa fazla balık yakaladı mı bütün tekneler oraya üşüşüyor. Orada ne var ne yok hepsini topluyorlar" diye konuştu.

GIRGIR TEKNELERİ OLTA BALIKÇILARINI İSYAN ETTİRDİ
GIRGIR TEKNELERİ OLTA BALIKÇILARINI İSYAN ETTİRDİ
GIRGIR TEKNELERİ OLTA BALIKÇILARINI İSYAN ETTİRDİ
GIRGIR TEKNELERİ OLTA BALIKÇILARINI İSYAN ETTİRDİ
GIRGIR TEKNELERİ OLTA BALIKÇILARINI İSYAN ETTİRDİ
GIRGIR TEKNELERİ OLTA BALIKÇILARINI İSYAN ETTİRDİ
GIRGIR TEKNELERİ OLTA BALIKÇILARINI İSYAN ETTİRDİ
GIRGIR TEKNELERİ OLTA BALIKÇILARINI İSYAN ETTİRDİ
GIRGIR TEKNELERİ OLTA BALIKÇILARINI İSYAN ETTİRDİ
GIRGIR TEKNELERİ OLTA BALIKÇILARINI İSYAN ETTİRDİ
GIRGIR TEKNELERİ OLTA BALIKÇILARINI İSYAN ETTİRDİ

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İstanbul Boğazı, Balıkçılık, İstanbul, Marmara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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