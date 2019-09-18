Son Dakika Haberleri: Gırgır teknesiyle, tek seferde 30 ton sardalya avladılar
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Gırgır teknesiyle, tek seferde 30 ton sardalya avladılar

1 saat önce

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesi açıklarında gırgır teknesiyle avlanan balıkçılar, bu sabaha karşı tek seferde 30 ton sardalya avladı.

Gırgır teknesiyle, tek seferde 30 ton sardalya avladılar, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesi açıklarında gırgır teknesiyle avlanan balıkçılar, bu sabaha karşı tek seferde 30 ton sardalya avladı.

Bozcaada ilçesi açıklarında Çalı Balıkçılık isimli gırgır teknesi bir avlanan balıkçılar, bu sabaha karşı büyük bir balık sürüsüne denk geldi. Teknenin reisi Nadir Karabiber, balıkçılıkta ağı denize bırakmak anlamına gelen 'Mola' anonsunu yaptı. Denizdeki ağlar tekneye çekildiğinde haznesinde görülen sardalyalar, hem reisin, hem de tayfasının yüzünü güldürdü. Denize açıldıkları 1 Eylül'den bu yana en bereketli avını yapan teknedeki balıkçılar, tek seferde 30 ton sardalya ile sezonun rekorunu kırmış oldu.

Tekneye alınan balıklar, kasalandı. Kıyıya getirilen toplam 2 bin kasa sardalya, toptan satılmak üzere kamyonetler ile Türkiye'nin değişik kentlerindeki balık hallerine dağıtıldı.

Çanakkale Balık Hali'nde sardalyanın kilosu bugün 20 liradan satıldı.

Balıkçılık, Çanakkale, Bozcaada, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:31 Kaynak: DHA
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