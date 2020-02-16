Gırık Der ihtiyaç sahiplerini sevindiriyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gırık Der ihtiyaç sahiplerini sevindiriyor - Son Dakika

Gırık Der ihtiyaç sahiplerini sevindiriyor

6 saat önce

Silopi Girikamo Eğitim ve Kültür Derneği (Gırık Der), ihtiyaç sahilerine giysi yardımı yapıyor.

Gırık Der ihtiyaç sahiplerini sevindiriyor, System.String[]

Silopi Girikamo Eğitim ve Kültür Derneği (Gırık Der), ihtiyaç sahilerine giysi yardımı yapıyor.

Girikamo Eğitim ve Kültür Derneği, dernek binasının son katındaki odalarından birini erkek diğerini ise kadın ve çocuklar için düzenledi.

Bu sayede "Lazımsa al değilse bırak" hayırseverlerden temin edilen giysiler ihtiyaç sahiplerine mağaza ortamında veriliyor.

Dernek başkanı Sabahattin Ökten mağaza ortamında yardım ulaştırmanın sevincini yaşadıklarını belirterek, kampanyaya destek vermek isteyenlerin giysiye dernek binasına bırakabileceğini söyledi.

Silopi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 02:24 Kaynak: AA
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