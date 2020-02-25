Giriş çıkışlarda sıkı kontrol - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Giriş çıkışlarda sıkı kontrol - Son Dakika

Giriş çıkışlarda sıkı kontrol

6 saat önce

Tekirdağ'ın Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçe giriş çıkışlarında denetimlerine devam ediyor.

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Tekirdağ'ın Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçe giriş çıkışlarında denetimlerine devam ediyor.


İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Birimi ekipleri, Muratlı-Tekirdağ ve Muratlı-B.Karıştıran istikametinden girip çıkan araçları durdurarak; ehliyet-ruhsat soruyor. Şüpheli görülen şahısların ise genel bilgi taramaları (GBT) sorgulaması yapılıyor.


Uygulamalar kapsamında geniş güvenlik önlemleri de alınırken, evrakları eksik olan araçlara cezai işlem yapıldı. Bazı sürücüler ise emniyet kemeri takmaları hususunda ikaz edildi.


Öte yandan emniyet güçleri, uygulamaların farklı bölgelerde düzenli olarak yapılacağının bilgisini verdi. - TEKİRDAĞ

Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Muratlı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 09:14 Kaynak: İHA
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