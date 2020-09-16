Giriş kapıları duvarla örülen 130 yıllık kilise için harekete geçildi - Son Dakika

Giriş kapıları duvarla örülen 130 yıllık kilise için harekete geçildi

Giriş kapıları duvarla örülen 130 yıllık kilise için harekete geçildi Aydın İl Kültür müdürü Tuncer, Kilisede incelemede bulundu, olayla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı Aydının Didim ilçesine bağlı Akbük mahallesinde bulunan ve şu ana kapalı olan tarihi Rum Ortodoks Kilisesi'nin...

Giriş kapıları duvarla örülen 130 yıllık kilise için harekete geçildi

Aydın İl Kültür müdürü Tuncer, Kilisede incelemede bulundu, olayla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı

AYDIN - Aydının Didim ilçesine bağlı Akbük mahallesinde bulunan ve şu ana kapalı olan tarihi Rum Ortodoks Kilisesi'nin 2 kapısının duvar örülmesiyle ilgili olarak Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Umut Tuncer, yerinden inceleme yaparak konu hakkında suç duyurusuna bulunduklarını ifade etti.

Didim'e bağlı Akbük mahallesinde bulunan ve şu ana kapalı konumda olan Rum Ortodoks Kilisesi'nin 2 kapısının duvarla örülmesiyle ilgili basında çıkan haberlerin ardından Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Umut Tuncer, yerinden inceleme yaptı.

Kilisenin 3 girişinden ikisinin kimliği belirsiz kişi yada kişilerce duvarla örülmesiyle başlayan süreçte Aydın İl Kültür ve Turizm müdürü Mehmet Umut Tuncer yerinde incelemede bulundu. Basın mensuplarına bilgiler veren Tuncer kilisenin 130 yıllık Rum Ortodoks kilisesi olduğunu ve 2 hafta önce kendilerine tahsis edildiğini belirtti.

"Derme çatma duvar örülmüş"

Tuncer "Tahsisten sonra kilisemizi inceledik. Kilisemizin organizasyonu açısından bir kültür değeri olarak, Didim'e ne açıdan kazandırabileceğimiz noktasında çalışmalara başladık. Fakat bahsedilen iddialarla ilgili vahim bir tabloyla karşılaştık. Kilisemizde toplam 3 kapı var. 3 kapıdan ikisi kurul kararı olmaksızın,tarihi dokusuna uymayacak şekilde iki kapının derme çatma şekilde duvarla örüldüğünü tespit ettik. Kilise sit alanı, burada kurul karar olmaksızın herhangi bir tadilat ve onarım yapmak mümkün değil" diye konuştu.

"Savcılığa suç duyurusunda bulunduk"

İddialarla ilgili de konuşan Kültür ve Turizm İl Müdürü Tuncer konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını da kaydederek, tarihi kiliselerin kapılarının yanında bulunan alkollü mekana ruhsat alınabilmesi amacıyla duvarla örüldüğünü, bu şekilde alkollü mekanların ruhsat alabilmesi için ibadethanelere 100 metre mesafe engelinin aşılmak istendiğini kaydetti. İl Müdürü Tuncer, "Alkollü mekanın ruhsatlandırılabilmesi için, kapılarda söz konusu tahribatın yapıldığı" iddiasının araştırıldığını söyledi.

Kilisenin tarihçesi

Osmanlı döneminde 1870'lerde yapılan ve işlevini Cumhuriyet yılları başlarına kadar sürdüren tarihi kilise, Rumların mübadele sonucu Yunanistan'a göç etmesi ile atıl kaldı. Bir süre sonra kiliseye bir asma kat oluşturularak okula çevrildiği öğrenilirken, yıllarca bakımsız kalan kilisedeki süsleme ve sıvaların zarar görmesi üzerine dönemin Akbük Belediyesi yöneticilerinin girişimi ile tadilat yapıldığı, restorasyonun ardından Kilise'de bir defa alınan izinle Süryani bir çiftin evlilik töreninin yapıldığı daha sonra kapalı tutulduğu öğrenildi.

Giriş kapıları duvarla örülen 130 yıllık kilise için harekete geçildi

Turizm, Aydın, Akbük, Didim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 13:35 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Giriş kapıları duvarla örülen 130 yıllık kilise için harekete geçildi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Merkel, Doğu Akdeniz'i görüştü: Avrupa daha adil olmalı 30 metre yüksekliğindeki kayalıktan atlayan genç, hayatını kaybetti Cami avlusunda pencereye iple asılmış cansız beden bulundu Rahibe, kilisede eğitim alan erkek öğrenci ile 10 kez cinsel ilişkiye girdi Ehliyetlerin çipli kimlik kartlarına aktarılması işlemi cuma gününden itibaren başlıyor RTÜK, Fox Haber'in yeni sunucusu Selçuk Tepeli'ye ilk cezayı kesti Korku dolu anlar kamerada! Pencereye tırmanırken 7'nci kattan düşüp öldü Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu: Otururken bile vuruyordu
Son Dakika: Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuşuyor Son Dakika: Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuşuyor         
19:58
Terör örgütü PKK'nın kurucularından Ali Haydar Kaytan etkisiz hale getirildi Terör örgütü PKK'nın kurucularından Ali Haydar Kaytan etkisiz hale getirildi         
18:28
Son Dakika: Beşiktaş'ta 7'si futbolcu, 12 kişide koronavirüs tespit edildi Son Dakika: Beşiktaş'ta 7'si futbolcu, 12 kişide koronavirüs tespit edildi         
18:12
Fortuna Sittard'ı satın alan Acun Ilıcalı 8 milyon euro ödeyecek Fortuna Sittard'ı satın alan Acun Ilıcalı 8 milyon euro ödeyecek         
17:58
Son büyükşehir anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören Muhittin Böcek zirveye yerleşti Son büyükşehir anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören Muhittin Böcek zirveye yerleşti         
17:20
Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı         
17:03
Yaşlı komşusunu döven Halil Sezai kendini savundu: Aylardır küfür ve tacize maruz kaldım Yaşlı komşusunu döven Halil Sezai kendini savundu: Aylardır küfür ve tacize maruz kaldım         
16:24
Korku dolu anlar kamerada! Pencereye tırmanırken 7'nci kattan düşüp öldü Korku dolu anlar kamerada! Pencereye tırmanırken 7'nci kattan düşüp öldü         
15:59
Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi? Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi?         
14:56
Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu: Otururken bile vuruyordu Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu: Otururken bile vuruyordu         
14:09
Kadınları istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan sözde hoca tüm suçlamaları reddetti Kadınları istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan sözde hoca tüm suçlamaları reddetti         
14:02
Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı         
13:53
Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı         
12:17
Kendisini döven kocasının affedilmesini istiyor: Lütfen hapisten çıkarın Kendisini döven kocasının affedilmesini istiyor: Lütfen hapisten çıkarın         
12:00
Acun Ilıcalı'dan Acun Ilıcalı'dan "Şeyma Subaşı ile evlendiğine pişman mısın?" sorusuna yanıt         
11:12
Vaka sayılarındaki artış sonrası sağlık çalışanları istifa etmeye başladı Vaka sayılarındaki artış sonrası sağlık çalışanları istifa etmeye başladı         
11:09
İstanbul'da parkta çocuğa hırsızlık yaptıran 'aile' görünümlü çete kameralara yansıdı İstanbul'da parkta çocuğa hırsızlık yaptıran 'aile' görünümlü çete kameralara yansıdı         
10:53
"Koronavirüs insan yapımı" diyen Çinli Virolog beklenen raporu yayınlayarak iddiasını kanıtladı         
10:06
Cübbeli Ahmet Hoca, at eti iddialarına ateş püskürdü: Yalan ve iftira Cübbeli Ahmet Hoca, at eti iddialarına ateş püskürdü: Yalan ve iftira         
09:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2020 20:20:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Giriş kapıları duvarla örülen 130 yıllık kilise için harekete geçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei