Giriş kattaki daire alev topuna döndü: 1 yaralı - Son Dakika

Giriş kattaki daire alev topuna döndü: 1 yaralı

Art arda patlamaların meydana geldiği yangında alev ve dumanlar binayı sardı

-Ev sahibinin yaralandığı yangında, ev harabeye döndü

ANTALYA - Antalya'da 3 katlı bir binanın giriş dairesinde yangınla birlikte büyük bir patlama meydana geldi. Demir korkulukların kırılıp, evin içinin harabeye döndüğü yangında bir kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 17.30 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi 2267 Sokak üzerindeki 3 katlı bir apartmanın giriş dairesinde çıktı. Tek başına yaşayan 41 yaşındaki Raşit Evren A'nın evinde henüz belirlenemeyen nedenle biranda alevler yükselmeye başladı. Yangın anında evde bulunan Raşit Evren A, güçlükle kendini dışarı attı. Çevredeki vatandaşlar yangını 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Üzerindeki kıyafetler alev alan ev sahibinin yardımına vatandaşlar koştu. Raşit Evren A, vatandaşların yardımıyla ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Alevler kısa sürede tüm daireyi sararken dumanlar ise tüm apartmanı kapladı. Patlamaların etkisiyle evin dışındaki demir korkuluk sistemi bahçe duvarının üstüne fırladı. Mahalleli sokağa dökülürken, büyük korku yaşayan bina sakinleri kendilerini dışarı attı. Evin içindeki eşyalar patlamanın şiddetiyle dışarı savrulurken, bahçe duvarı da zarar gördü. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında 1.ve 2.kat daireleri de zarar gördü. Yangında daire kullanılamaz hale gelirken, ilk belirlemelere göre yangının tüm gazdan kaynaklandığı üzerinde duruluyor. Polis ve itfaiye ekiplerinin yangınla ilgili incelemeleri devam ediyor. Öte yandan yangın anları vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

"En sonunda bu oldu"

Yangını gören Yüksel Yıldırım, önce bir patlama olduğunu anlatarak, "Patlamanın ardından alevlerle duvar ve demir korkuluk fırladı. Yangın daha da büyüdü içeride bir şeyler daha patladı. Bu kişiyi biz en az bir aydır şikayet ediyoruz. Her üç güne bir polis geldi, konuştu ve gitti. En sonunda bu oldu" dedi.

"Elim ayağım hala titriyor"

Yangının meydana geldiği dairenin üst katında oturan Nazmiye İnal, " 3 aydır bu şahıstan çok şey çekiyoruz. Polisi çağırıyoruz, konuşuyor, gidiyor. Hiçbir önlem alınmadı. Bütün komşularda rahatsız olduğu için dilekçe hazırladık. Götürüp kaymakamlığa verdik, yine önlem alınmadı. Sokakta eli bıçaklı çevreyi rahatsız ediyor. Ondan sonra karakola da gittik. Hiçbir şey yapılmadı. Olay anında evde balkonda fasulye doğruyordum. Bir patlama oldu. Bir duman çıktı ne oldu anlamadım elim ayağım hala titriyor. 'Komşum oradan kaç bina yanıyor'dedi. Ben çıktıktan sonra bile 3-4 kez daha patlama oldu. Evin haline bakın" diye konuştu.