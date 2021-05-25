Girişi EYP ile tuzaklanan mağara imha edildi - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde tespit edilen ve girişi el yapımı patlayıcı (EYP) ile tuzaklanan mağara ile içinde bulunan mühimmatın imha edildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Irak kuzeyinde başlatılan operasyonla teröristlere darbe vurmaya devam ettiği belirtilerek, "Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde; girişinde tuzaklanmış 2 EYP bulunan, tek odalı mağara tespit edildi. Mağarada yapılan aramada çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Tespit edilen malzemeler ve mağara, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timlerimiz tarafından imha edildi" denildi.Mağarada, 31 el bombası, 10 elektrikli fünye, 8 EYP ana imla hakkı, 4 sevk fişeği, 2 RPG-7 anti tank mühimmatı, 2 AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 50 metre infilaklı fitil, yaklaşık 300 metre EYP yapımında kullanıldığı değerlendirilen kablo ele geçirildiği belirtildi.