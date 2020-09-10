Girişim özelliklerine göre dış ticaret istatistikleri de GTS'ye uygun olacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), girişim özelliklerine göre dış ticaret istatistiklerini de dış ticaret istatistikleri ile uyumlu olacak şekilde genel ticaret sistemine (GTS) göre hazırlanacağını bildirdi.

TÜİK'ten konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, kurumun, farklı sektörlerin dış ticarete katkısı, küçük ve orta ölçekli girişimlerin dış ticaretteki payı gibi farklı özellikleri belirlemek için, dış ticaret verileri ve iş kayıtları arasında bağlantı kurarak "Girişim Özelliklerine Göre Dış Ticaret İstatistiklerini" hazırladığı aktarıldı.

Dış ticaret istatistiklerinin 2019 yılına kadar sadece özel ticaret sistemine göre üretilip yayımlandığının anımsatıldığı açıklamada, bu kapsamda girişim özelliklerine göre dış ticaret istatistiklerinin de 2011 yılından itibaren 2009-2018 dönemini kapsayacak şekilde dış ticaret istatistiklerine uygun olarak özel ticaret sistemine (ÖTS) göre yayımlandığı kaydedildi.

Veriler yarın açıklanacak

Açıklamada, dış ticaret istatistiklerinin Ocak 2020 tarihinden itibaren ayrıntılı olarak GTS'ye göre üretilmeye başlandığı, 2013-2019 dönemine ilişkin dış ticaret istatistiklerinin de genel ticaret sistemine göre yayımlandığı hatırlatılarak, "Bu çerçevede, girişim özelliklerine göre dış ticaret istatistikleri de dış ticaret istatistikleri ile uyumlu olacak şekilde genel ticaret sistemine göre hazırlanacak ve 2019 yılı verileri 11 Eylül tarihli haber bülteni ile yayımlanacaktır." ifadesi kullanıldı.

2013-2019 dönemine ilişkin girişim özelliklerine göre dış ticaret istatistiklerinin de internet sitesinde yer alacağına işaret edilen açıklamada, "Ayrıca ÖTS'ye göre hazırlanan veriler de 2009-2018 yıllarını içerecek şekilde kurum internet sitesinde yayımlanacaktır. Girişim özelliklerine göre dış ticaret istatistiklerine ilişkin detaylı açıklama bülten ekinde yer alacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.