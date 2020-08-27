Girişim sayısı ve istihdamda en yüksek payı hizmet sektörü oluşturdu - Son Dakika

Girişim sayısı ve istihdamda en yüksek payı hizmet sektörü oluşturdu

2019 yılında faal olan girişimlerin yüzde 43,9'u hizmet sektöründe, yüzde 36,2'si ise ticaret sektöründe yer aldı.

Girişim sayısı ve istihdamda en yüksek payı hizmet sektörü oluşturdu, System.String[]

2019 yılında faal olan girişimlerin yüzde 43,9'u hizmet sektöründe, yüzde 36,2'si ise ticaret sektöründe yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı 'Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri' verisini paylaştı. Buna göre, girişim sayısı ve istihdamda en yüksek payı hizmet sektörü oluşturdu. Geçici sonuçlara göre 2019 yılında faal olan girişimlerin yüzde 43,9'u hizmet sektöründe, yüzde 36,2'si ise ticaret sektöründe yer aldı. İstihdamda ise hizmet sektörü toplam istihdamın yüzde 38,9'unu oluştururken sanayi sektörünün istihdam payı yüzde 28,1 oldu.

Ciroda en yüksek payı ticaret sektörü aldı

Ticaret sektörü ciroda yüzde 43,8'lik pay ile ilk sırada yer aldı. Girişimlerin en fazla yer aldığı ve istihdam payı en yüksek olan hizmet sektörünün ciro payı yüzde 16,2 iken sanayi sektörünün ciro payı yüzde 33,3 oldu.

Türkiye geneli üretim değerinde en yüksek değeri imalat aldı

2019 yılında üretim değeri imalatta 2 trilyon 365 milyar 543 milyon 881 bin 413 TL, ticarette 611 milyar 961 milyon 684 bin 905 TL, inşaatta 553 milyar 198 milyon 413 bin 192 TL, ulaştırma ve depolamada 452 milyar 446 milyon 562 bin 688 TL ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımında 350 milyar 964 milyon 185 bin 644 TL olarak gerçekleşti.

Ciroda en yüksek payı 250+ büyüklük grubu aldı

2019 yılında ciro payının yüzde 35,5'ini 250+ büyüklük grubu, yüzde 25'ini 1-9 büyüklük grubu, yüzde 19,8'ini 10-49 büyüklük grubu ve yüzde 19,7'sini 50-249 büyüklük grubu oluşturdu. İstihdamda ise yüzde 37,6'sını 1-9 büyüklük grubu, yüzde 26,3'ünü 250+ büyüklük grubu, yüzde 19,5'ini 10-49 büyüklük grubu ve yüzde 16,6'sını 50-249 büyüklük grubu oluşturdu.

İmalat sanayindeki girişimlerin yüzde 56,9'u düşük teknoloji faaliyetlerinde yer aldı

Düşük teknoloji faaliyetlerinde yer alan bu girişimler, istihdamın yüzde 52'sini, cironun yüzde 38,5'ini oluşturdu.

Geçici sonuçlara göre 2019 yılında ciro 8,94 trilyon TL, üretim değeri 5,30 trilyon TL, faktör maliyetiyle katma değer 1,38 trilyon TL olarak gerçekleşirken mal ve hizmetlerin toplam satın alışları 7,84 trilyon TL olarak gerçekleşti. İstihdamda ise 15 milyon 656 bin 571 kişi olarak gerçekleşti. - İSTANBUL

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 10:33 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Girişim sayısı ve istihdamda en yüksek payı hizmet sektörü oluşturdu - Son Dakika Ekonomi

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