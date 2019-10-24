Girişim ve istihdama 'hizmet' etti!
1 saat önce
2018'de girişim sayısı ve istihdamda en yüksek payı hizmet sektörü oluşturdu.
2018'de girişim sayısı ve istihdamda en yüksek payı hizmet sektörü oluşturdu. Ciroda ise ticaret sektörü ile ilk sırayı aldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 10:14
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