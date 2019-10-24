Son Dakika Haberleri: Girişim ve istihdama 'hizmet' etti!
Son Dakika Ekonomi Girişim ve istihdama 'hizmet' etti!

Girişim ve istihdama 'hizmet' etti!

1 saat önce

2018'de girişim sayısı ve istihdamda en yüksek payı hizmet sektörü oluşturdu.

Girişim ve istihdama 'hizmet' etti!, System.String[]

2018'de girişim sayısı ve istihdamda en yüksek payı hizmet sektörü oluşturdu. Ciroda ise ticaret sektörü ile ilk sırayı aldı.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 10:14 
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