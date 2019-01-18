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Girişimci Adayları Ipa Desteğiyle Kurulan Projeleri İnceledi

1 saat önce

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), 'uygulamalı girişimcilik eğitimleri' ile ülke ekonomisine kazandırdığı yeni müteşebbislere destek veriyor.

Girişimci Adayları Ipa Desteğiyle Kurulan Projeleri İnceledi, System.String[]
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), 'uygulamalı girişimcilik eğitimleri' ile ülke ekonomisine kazandırdığı yeni müteşebbislere destek veriyor.

BTSO bünyesinde faaliyetlerini sürdüren AB Bilgi Merkezi, önemli bir program gerçekleştirdi. Bursa ve ülke ekonomisine yeni müteşebbisler kazandırmak için 'uygulamalı girişimcilik eğitimleri' ile şimdiye kadar bin adayın faydalanmasını sağlayan BTSO, girişimci adaylarını AB fonlarından faydalanarak, projesini hayata geçirenlerle buluşturuyor.

Daha önce AB destekleriyle kurulan Keles Gököz Natural Parkı'nı inceleyen girişimciler, Karacabey'de Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) destek programı ile kurulan Karakaşlar Soğuk Hava Deposu'nda incelemelerde bulundu. Bursa AB Bilgi Merkezi'nin yıllık etkinlik planı dahilinde gerçekleştirilen organizasyonda, bölgenin yatırım potansiyeli hakkında bilgi alan girişimci adayları ayrıca Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Kıdemli Uzman'ı Bünyamin Yavuz tarafından TKDK destekleri ile ilgili de bilgilendirildi.

Kıdemli Uzman Bünyamin Yavuz, Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşlardan sağlanan kaynakları da kapsayacak şekilde, kırsal kalkınma programlarının uygulanmasına yönelik faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK) sağladığı destekler hakkında girişimci adaylarını bilgilendiren Yavuz, güncel destek çağrılarına başvurmak isteyen girişimci adaylarının sorularını cevapladı. TKDK desteklerine ilginin arttığını belirten Yavuz, daha fazla girişimci adayının desteklere başvurmasını istedi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:12 Kaynak: İHA

Avrupa Birliği, Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Bursa, Ekonomi
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