Girişimci adayları iyi uygulamaları yerinde inceledi
19 dakika önce
BTSO'nun 'Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri'nden faydalanan kursiyerler, Bursa AB Bilgi Merkezi'nin gerçekleştirmiş olduğu organizasyon kapsamında Avrupa Birliği destekleriyle Karacabey'de kurulan soğuk hava tesisini inceleyerek, destek süreçleri hakkında detaylı bilgi aldı.
BTSO'nun 'Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri'nden faydalanan kursiyerler, Bursa AB Bilgi Merkezi'nin gerçekleştirmiş olduğu organizasyon kapsamında Avrupa Birliği destekleriyle Karacabey'de kurulan soğuk hava tesisini inceleyerek, destek süreçleri hakkında detaylı bilgi aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:50
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