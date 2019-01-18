Son Dakika Haberleri: Girişimci adayları iyi uygulamaları yerinde inceledi

Girişimci adayları iyi uygulamaları yerinde inceledi

19 dakika önce

BTSO'nun 'Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri'nden faydalanan kursiyerler, Bursa AB Bilgi Merkezi'nin gerçekleştirmiş olduğu organizasyon kapsamında Avrupa Birliği destekleriyle Karacabey'de kurulan soğuk hava tesisini inceleyerek, destek süreçleri hakkında detaylı bilgi aldı.

Girişimci adayları iyi uygulamaları yerinde inceledi, System.String[]
BTSO'nun 'Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri'nden faydalanan kursiyerler, Bursa AB Bilgi Merkezi'nin gerçekleştirmiş olduğu organizasyon kapsamında Avrupa Birliği destekleriyle Karacabey'de kurulan soğuk hava tesisini inceleyerek, destek süreçleri hakkında detaylı bilgi aldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:50 

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Bursa, Karacabey, Ekonomi
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