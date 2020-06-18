"Girişimci Adımlar Yetkin Eller" projesi ödül töreni - Son Dakika

"Girişimci Adımlar Yetkin Eller" projesi ödül töreni

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen 'Geleceğim-Mesleğim' teması kapsamında "Girişimci Adımlar Yetkin Eller" (GAYE) programında "Etkili Sunum Teknikleri" yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen 'Geleceğim-Mesleğim' teması kapsamında "Girişimci Adımlar Yetkin Eller" (GAYE) programında "Etkili Sunum Teknikleri" yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.


Program kapsamında Meslek Lisesi öğrencileri, Bursa Teknik Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Bursa Teknoloji Transfer Ofisi yöneticisi Doç. Dr. Nadir Yıldırım tarafından verilen 15 okuldan 52 öğrencinin katıldığı eğitim ve atölye sonrası geliştirdikleri fikirleri etkili bir sunum haline getirip bir jüri önünde sundular. Son aşamada finale kalan 5 öğrenci de profesyonelce son kez jüri karşısına çıkarak, sunum yaptılar. Öğrencilerin yaptıkları sunumlar sonrası jüri üyelerince Pazaryeri Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden Mustafa Safa Akgül birinciliği, Söğüt Ertuğrulgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden Fatma Nur Kör ikinciliği, Pazaryeri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden Medine Yiğit üçüncülüğü, Bozüyük Zehra Ulusay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden Ceren Tuna dördüncülüğü ve Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden Oğuzhan Karakalpakoğulları da beşinciliği elde etti. Dereceye giren öğrencilerin ödülleri Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Buğra Levent ve İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik tarafından verildi.


"Yeteneğinizin olduğunu eğitimin yansımalarında gördük"


Vali Bilal Şentürk, veli ve öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, mesleki eğitimin önemine vurgu yaparak, öğrencilere hedeflerini geniş tutmaları ve dünyayı tanımaları tavsiyesinde bulundu. Öğrencilerden, her zaman kendilerini geliştirme imkanı bulmalarını ve hayata da böyle bakmalarını isteyen Vali Bilal Şentürk, "Bu bir yarışma değildi en iyiyi belirlemekti. Elbette ki istikbaliniz var. Hepiniz birer anne baba olacaksınız. Mesleğiniz olacak. Kamuda görev alacaksınız veya almayacaksınız ama önemli olan hayatta iyi bir gelecek edinmeniz ve insanlığa adanmaktır. Kendinizi iyi ifade edebilmeniz önemli, doğru ifade ederseniz o zaman herkes de doğru anlar. Hepiniz yeteneklisiniz. Yeteneğinizin olduğunu eğitimin yansımalarında gördük. Demek ki insanoğlu eğitilebilir, eğitildiğinde kendini daha da geliştirebilir. Önemli olan kasıtlı bir yanlışa girmemektir. Hata yapmaktan çekinmeyin. Hayatta karşılaşacağınız zorluklarla mücadele edin. Engelleri aşıncaya kadar azimle koşun ve pes etmeyin. Ayağını yere sağlam basan gençler olun. Sadece kendinize değil, ailenize, çevrenize ve ülkenize faydalı olun" dedi. - BİLECİK

Meslek Lisesi, Bozüyük, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 03:46 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Girişimci Adımlar Yetkin Eller' projesi ödül töreni - Son Dakika

Son Dakika

Dünya bu ilişkiyi konuşuyor! 3'lü yasak ilişkinin asansör görüntüleri çıktı Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı Buket Aydın'dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak Hazal'ın yeni imajına hayranları bayıldı! Beğeniler yağmur gibi yağdı X Factor'ün kadife sesli yarışmacısını görenler tanıyamıyor! Tam 70 kilo verdi Survivor'un gizemli yarışmacısı Barış Murat Yağcı, merak edilen hayat hikayesini anlattı Belediye Başkanı, Murat Övüç'e söylediği türkü nedeniyle tepki gösterdi Tatilin keyfini çıkaran iki çocuk annesi ünlü oyuncu, fit görüntüsüyle hayran bıraktı Kanal D, Kocan Kadar Konuş filmindeki "Gay" kelimesini sansürledi Kerimcan Durmaz, Caner Çalışır konusunda suskunluğunu bozdu Kuşum Aydın, yakın dostuna vasiyet etti: Bu şerefsizler cenazeme gelmesin Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti Anahtarını almak için eğilen ünlü oyuncunun bu görüntüsü olay yarattı Yıldız Tilbe "Evlendim" diyerek bombayı patlattı, altından bambaşka bir olay çıktı
Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti         
22:34
Ekonomiye ilişkin Ekonomiye ilişkin "torba teklif" Meclis'te kabul edildi! Kredi kartı sözleşmeleri artık elektronik ortamda yapılabilecek         
21:57
MHP'li Arzu Erdem, basın açıklaması yaparken yağmura yakalandı MHP'li Arzu Erdem, basın açıklaması yaparken yağmura yakalandı         
21:57
F.Bahçe'nin teknik direktör adayı Sergei Rebrov: Fenerbahçe'de çalışmaktan gurur duyarım F.Bahçe'nin teknik direktör adayı Sergei Rebrov: Fenerbahçe'de çalışmaktan gurur duyarım         
21:38
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, vaka sayılarını değerlendirdi: Mesajı aldık sanırım Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, vaka sayılarını değerlendirdi: Mesajı aldık sanırım         
21:31
Manchester United, Cengiz Ünder için 30 milyon euro ödemeye hazır Manchester United, Cengiz Ünder için 30 milyon euro ödemeye hazır         
21:04
Annesini mağazanın merdivenlerinden iten kız ifadesinde olay anını anlattı Annesini mağazanın merdivenlerinden iten kız ifadesinde olay anını anlattı         
20:59
İkinci dalga endişesinin yaşandığı Karabük'te vaka sayısı 73 oldu İkinci dalga endişesinin yaşandığı Karabük'te vaka sayısı 73 oldu         
20:52
Son Dakika: Türkiye'de 5 gün sonra iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısını geçti Son Dakika: Türkiye'de 5 gün sonra iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısını geçti         
20:39
Celta Vigo, federasyonun özel izniyle eski öğrencisi Nolito'yu transfer etti Celta Vigo, federasyonun özel izniyle eski öğrencisi Nolito'yu transfer etti         
20:39
Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin hain saldırısında şehit olan 4 işçi, geriye yürek burkan hikayeler bıraktı Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin hain saldırısında şehit olan 4 işçi, geriye yürek burkan hikayeler bıraktı         
20:37
Son Dakika: Türkiye'de 18 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1304 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 18 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1304 yeni vaka tespit edildi         
20:36
Chelsea'ye giden Timo Werner'in nişanlısından transfer paylaşımı Chelsea'ye giden Timo Werner'in nişanlısından transfer paylaşımı         
20:21
Merve'nin katiline 2 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi Merve'nin katiline 2 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi         
19:56
Mardin'de HDP'den istifa eden 3 belediye meclis üyesi AK Parti'ye geçti Mardin'de HDP'den istifa eden 3 belediye meclis üyesi AK Parti'ye geçti         
19:55
Nüfus müdürlükleri LGS ve YKS'ye girecek olan öğrenciler için açık tutulacak Nüfus müdürlükleri LGS ve YKS'ye girecek olan öğrenciler için açık tutulacak         
19:47
Fernando Muslera, 4 yıl daha Galatasaray forması giyebilir Fernando Muslera, 4 yıl daha Galatasaray forması giyebilir         
19:46
Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti         
19:37
Kolonya içerek intihara kalkıştı, kaldırıldığı hastanenin penceresinden atlayıp öldü Kolonya içerek intihara kalkıştı, kaldırıldığı hastanenin penceresinden atlayıp öldü         
19:23
Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı ve LCW'nın kurucularından Vahap Küçük, hayatını kaybetti Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı ve LCW'nın kurucularından Vahap Küçük, hayatını kaybetti         
19:21
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 703 polise koronavirüs bulaştı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 703 polise koronavirüs bulaştı         
19:17
Meteoroloji, 3 ile turuncu kodla kuvvetli sağanak uyarısı yaptı Meteoroloji, 3 ile turuncu kodla kuvvetli sağanak uyarısı yaptı         
19:10
PFDK; Galatasaraylı Adem Büyük'e 3 maç, Fenerbahçeli Ozan Tufan'a 2 maç men cezası verdi PFDK; Galatasaraylı Adem Büyük'e 3 maç, Fenerbahçeli Ozan Tufan'a 2 maç men cezası verdi         
18:55
Sel sularında sürüklenen talihsiz kadın konuştu: Denizde boğuluyorum sandım Sel sularında sürüklenen talihsiz kadın konuştu: Denizde boğuluyorum sandım         
18:51
Lionel Messi, Barcelona ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor Lionel Messi, Barcelona ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor         
18:41
Zonguldak'ta otobüs durağında terk edilmiş bebek bulundu Zonguldak'ta otobüs durağında terk edilmiş bebek bulundu         
18:28
Son Dakika: Binali Yıldırım: TBMM Başkanı adayı değilim, yarışacak adaylara başarılar dilerim Son Dakika: Binali Yıldırım: TBMM Başkanı adayı değilim, yarışacak adaylara başarılar dilerim         
18:19
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD ile Libya'da ortak çalışma konusunda talimat aldık Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD ile Libya'da ortak çalışma konusunda talimat aldık         
18:14
Vakalara göre vefatın en yüksek olduğu Gümüşhane'de vatandaşı korku sardı Vakalara göre vefatın en yüksek olduğu Gümüşhane'de vatandaşı korku sardı         
18:10
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek         
18:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2020 22:43:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Girişimci Adımlar Yetkin Eller" projesi ödül töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]