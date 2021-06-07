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Girişimci akademisyenlerden yüksek teknolojili Ar-Ge atağı - Son Dakika

Girişimci akademisyenlerden yüksek teknolojili Ar-Ge atağı

07.06.2021 11:45
Girişimci akademisyenlerden yüksek teknolojili Ar-Ge atağı, System.String[]

Teknopark İstanbul'un Kuluçka Merkezi Cube Incubation'da çalışmalarını sürdüren Flutherm, Türkiye'de üretilmeyen know-how'ı yüksek ürün ve ekipmanları yerlileştirmek için Ar-Ge çalışmaları yapıyor.

Teknopark İstanbul'un Kuluçka Merkezi Cube Incubation'da çalışmalarını sürdüren Flutherm, Türkiye'de üretilmeyen know-how'ı yüksek ürün ve ekipmanları yerlileştirmek için Ar-Ge çalışmaları yapıyor.

Teknopark İstanbul açıklamasına göre, bu yıl Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Yaşar Mutlu ve Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Aydın Dönmez'in üniversite ve özel sektör tecrübelerini birleştirmeye karar vererek kurdukları Flutherm; proje, danışmanlık ve Ar-Ge şirketi olarak faaliyet gösteriyor. Ölçü-kontrol sistemleri ve ekipmanları, proses akış otomasyonu, kontrol vanaları, pompalar, türbinler, kompresörler, filtreleme sistemleri, iklimlendirme üniteleri alanında çalışmalar yapan Flutherm, ısı ve akışkanlık ile ilgili tüm ürün ve sistemlerin tasarımı, performans iyileştirmesi ve optimizasyonu çalışmalarını da yürütüyor. Ayrıca Flutherm'in yenilenebilir ve konvansiyonel enerji sistemleri alanlarında çalışmaları bulunuyor.

Flutherm, kitle, sıvı, buhar veya gazların hacimsel akış hızını ölçmek için kullanılan ve kütlesel ölçüm yapabilen yerli debimetre üretiyor. Flutherm, hem hassasiyeti daha yüksek hem de basınç düşüşü daha az olan yerli bir ürün ortaya koymak amacıyla ölçüm esnasında yoğunluğu değişen akışkanların kütlesel debisini ölçebilen ithal bir ürünü projelendirdi. Flutherm, yürüttüğü projeleriyle Siemens, ABB ve Endress+Houser gibi dev sanayi firmalarını rakip olarak görüyor. Maliyetinin çok üstünde fiyatlara satılan ürünlerde yerlileştirme projesi yaparak hem ithalatı azaltmayı hem de ithal ürünlerin fiyatını aşağı çekmeyi hedefleyen firma, petrokimya, gıda, ilaç ve savunma gibi birçok sektörde kullanım alanı mevcut olan ürünler geliştirmeye devam ediyor.

Yenilenebilir enerjiye yönelik iyileştirici çalışmalar

Petrokimya, ilaç, gıda ve savunma gibi sektörlere yönelik çalışmalarını başarılı bir şekilde sürdüren Flutherm'in bu çalışmalarının yanı sıra yenilenebilir ve konvansiyonel enerji sistemlerine yönelik projeleri de bulunuyor. Flutherm, Karakaya Hidroelektrik Santrali için türbin yayıcısında akış modellemesi yaparak yüzde 50 kısmi yükte akış çalkantılarının 25 kat daha fazla olduğu sonucunu ortaya koyan çalışmalar yaptı.

Sağlık sektörüne yönelik çalışmalar gerçekleştiren Flutherm, tıbbi bir laboratuvarın havalandırması için kullanılan ısı geri kazanım sisteminin tasarımına imza attı. Ticari bir markanın elektrikli süpürgesinin akış analizine göre HEPA filtresinin tasarımını yenileyerek verimini en üst düzeye çıkardı. Kavitasyon direnci düşük ticari bir pompanın performansında yüzde 15 iyileştirme sağladı. Bir klima markasının ürünlerinde yeni bir kanat tasarımı ile iyileştirme gerçekleştirdi. Farklı nehirler üzerine kurulacak olan nehir tipi hidroelektrik santraller için nehirde bırakılması gereken can suyu miktarını nehirlerin rejimine göre farklı bilimsel yöntemlerle belirleyerek ekosisteme katkıda bulunan projeler geliştirdi. Flutherm, akademik boyuttaki bu çalışmaları ile sürdürülebilir enerji, doğa, canlı yaşam döngüsünü sağlamayı ve atıl kalmayacak yatırımlar yapabilmeyi hedefliyor.

Sağlık sektörüne yönelik yerli üretim cihazları

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Yaşar Mutlu, pandemi sürecinde sağlık sektöründe yerli ürün ihtiyacının bir kez daha gözler önüne serildiğini belirterek, "Bu kapsamda, yoğun bakımdaki entübe hastalar için yerli solunum cihazı projesi üzerine çalışmalarımız devam ediyor. Yerli solunum cihazı üreten firmalar için özel akış kontrol ünitesi tasarımı yapıyoruz. Ayrıca, bu ünitenin anestezi solunum cihazlarında da kullanımı mümkün. Ek olarak, özellikle Tip 1 diyabetlilerin hayatını büyük ölçüde kolaylaştıran insülin pompasının yerlileştirme çalışmasını da başlattık. Hastanın kan şekerinin belirlenen aralıklar içinde kalmasını sağlayarak hastaya daha konforlu bir hayat sunma peşindeyiz." ifadelerini kullandı.

Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Aydın Dönmez ise Airbus ve yerli elektrikli araçlara geliştirdikleri projeler olduğunu aktararak, "Diğer bir projemiz Turbofan Motoru Kompresör Buzlanma Önleme Sistemi ile uçak motorunun kompresör kademesindeki buzlanmayı önleyen, verimliliği artırıcı çalışmalar gerçekleştirdik. Airbus'ın Türkiye'de üretilen bir parçasında iyileştirmeler gerçekleştirerek uçağın buzlanmayı önleyen ekipmanı üzerinde etkisinin nasıl olacağının analizini yaptık. Yerli bir firmanın elektrikli araç soğutma sistemi üzerine çalışmalar gerçekleştirdik. Elektrikli araçlarda kullanılacak elektrik motorunun, daha etkin bir soğutma yaratabilen, sıvı akışkan (su) ile soğutulması için gereken analizleri ve tasarım çalışmalarını yaptık." değerlendirmesinde bulundu.

Araştırma Geliştirme, Öğretim Üyesi, İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Girişimci akademisyenlerden yüksek teknolojili Ar-Ge atağı - Son Dakika Ekonomi


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